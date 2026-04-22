Bolivia transita del sistema del «partido hegemónico» a una democracia «multipartidaria»

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Gina Baldivieso

La Paz, 22 abr (EFE).- Los resultados de las recientes elecciones regionales y municipales en Bolivia, en las que ninguna organización política, ni siquiera la del presidente Rodrigo Paz, logró una posición dominante evidencian el tránsito del país de un sistema con un «partido hegemónico», vigente en las dos últimas décadas, hacia una democracia «multipartidaria», según analistas.

El analista político Ricardo Paz Ballivián dijo a EFE que el rasgo «más sobresaliente» de los comicios recientes es «que no hay nadie que haya logrado preeminencia».

«Nadie ha tenido, como era en épocas anteriores, una hegemonía, lo que consolida el tránsito de esa democracia que teníamos de partido hegemónico a una democracia multipartidaria de base ancha», agregó Paz, también sociólogo, en alusión al declive del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS).

En los comicios realizados el 22 de marzo y concluidos el domingo con segundas vueltas en cinco regiones, los bolivianos eligieron a más de 5.000 autoridades locales, incluidos nueve gobernadores y 335 alcaldes, además de asambleístas departamentales y concejales municipales.

Los alcaldes se eligieron por mayoría simple, mientras que para ganar las gobernaciones en primera vuelta un candidato debió lograr más del 50 % de los votos o un mínimo del 40 % con al menos diez puntos de ventaja sobre el segundo.

Los resultados regionales dejaron a la coalición Patria, del presidente Paz, con dos gobernaciones, las de Beni y La Paz, la primera ganada en segunda vuelta y la otra lograda tras el retiro del partido contendiente, Nueva Generación Patriótica (NGP).

La alianza Libre, la principal fuerza opositora liderada por el expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), también logró dos gobernaciones, la de Pando en primera vuelta y la de Santa Cruz, la región más poblada y pujante, en balotaje.

El MAS y el expresidente Evo Morales, que se volvieron a unir bajo la Alianza Unidos por los Pueblos (A-UPP), lograron la gobernación de Cochabamba, mientras que los otros seis gobiernos departamentales quedaron en manos de diversas fuerzas políticas.

En cuanto a las alcaldías, la coalición oficialista obtuvo 37, incluidas solo una de las diez ciudades principales del país; el Movimiento Tercer Sistema (MTS) venció en 36, NGP en 23, Libre en 19 y la A-UPP en 13, entre otros resultados incluidos en un análisis del Centro de Estudios Populi.

Dos lecturas

El domingo, tras la segunda vuelta, Morales (2006-2019), que es crítico del Gobierno de Paz, consideró que el mandatario «fue revocado» al sufrir una «derrota electoral en las urnas».

También opinó que el Ejecutivo «está socialmente arrinconado» por algunas protestas sociales «enfurecidas» que se registran en el país, y que «económicamente, está fracasado porque no resuelve la crisis y aplica un modelo neoliberal contra los pobres».

En las elecciones regionales de 2010 y 2015, cuando Morales era presidente, el MAS logró seis gobernaciones y más de 220 alcaldías, mientras que en 2021, bajo la Presidencia de Luis Arce (2020-2025), ese partido quedó con tres Gobiernos departamentales y ganó 240 alcaldías.

Para Ricardo Paz, otro resultado de las elecciones regionales recientes es que hay «sobrevivientes» que lograron gobernaciones y alcaldías, como la coalición oficialista, Libre o NGP.

También «hay perdedores netos», que son las fuerzas con representación en el Legislativo nacional, «pero que ya no tienen raigambre territorial», como Unidad Nacional, del empresario Samuel Doria Medina, o la Alianza Popular, del expresidente del Senado Andrónico Rodríguez, indicó.

El analista consideró que los problemas de «contexto nacional», como la mala calidad de los combustibles, influyeron en el resultado de las elecciones regionales, pero «hay que ver en qué medida, de acuerdo a cada circunstancia».

A su juicio, el presidente tiene ahora la gran oportunidad de «reconstruir el sistema político, reaprender a vivir en democracia, concertar, negociar, dialogar» con los liderazgos emergentes en las regiones para inaugurar «una nueva etapa de la vida política de Bolivia». EFE

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