Bolivia y Chile apuestan por la cooperación mutua pese a sus «diferencias históricas»

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La Paz 23 abr (EFE).- Los cancilleres de Bolivia, Fernando Aramayo, y de Chile, Francisco Pérez Mackenna, culminaron este jueves un encuentro en La Paz, con el compromiso de «avanzar en el entendimiento y la cooperación» para resolver temas de «interés mutuo», pese a sus «diferencias históricas».

En un pronunciamiento conjunto en la sede de la Cancillería boliviana, Aramayo indicó que «lo más importante de esta jornada» es que Bolivia y Chile están atravesando «un nuevo momento en su relación».

«Un momento marcado por la voluntad política, el respeto mutuo y la convicción de que es posible avanzar en el entendimiento y la cooperación incluso considerando las diferencias históricas que han caracterizado nuestro vínculo», indicó el ministro boliviano.

Aramayo recibió por la mañana a Pérez Mackenna en el paso fronterizo entre la localidad chilena de Chungará y la boliviana Tambo Quemado, para luego desplazarse hacia La Paz, donde sostuvieron una reunión ampliada.

El ministro de Exteriores de Bolivia señaló que, como «resultado concreto» está la firma de un acuerdo de servicios aéreos para «mejorar la conectividad» entre ambos países.

También mencionó que se acordó restablecer el Mecanismo de Consultas Políticas al «más alto nivel», lo que permitirá «dar continuidad al diálogo y al tratamiento integral de la agenda bilateral».

La reunión en La Paz sirvió también para acordar que la primera Comisión Bilateral de Cooperación de Asuntos Consulares y Migratorios se realice este año en Santiago de Chile, con el fin de elaborar una agenda que «proteja» la situación de las personas que se desplazan por «motivos laborales», agregó.

Aramayo agregó que durante esta jornada hubo un trabajo «amplio y en profundidad» para avanzar conjuntamente en asuntos como la gestión de frontera, el control migratorio y la lucha contra actividades ilícitas y el crimen organizado.

Por su parte, el canciller Pérez Mackenna mencionó que, además de los temas políticos, se acordó «iniciar la negociación de un nuevo acuerdo comercial» entre Bolivia y Chile.

En el marco de esta reunión, el ministro chileno dijo que hubo un encuentro entre empresarios de ambos países, en el que la delegación chilena expresó su intención de «exportar más» y «atraer inversiones» hacia Chile.

El viernes, la delegación de Chile estará en la ciudad oriental de Santa Cruz, la más poblada y el motor económico de Bolivia, para participar en otro encuentro empresarial.

En un comunicado, la Cancillería de Bolivia destacó estos avances en la relación bilateral y que «es posible avanzar hacia la normalización de las relaciones diplomáticas de manera constructiva y propositiva».

Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1962, salvo un paréntesis de 1975 a 1978, por la falta de solución a la centenaria reclamación marítima boliviana, aunque mantienen consulados generales en La Paz y Santiago.

Rodrigo Paz, que gobierna Bolivia desde noviembre pasado, ha señalado varias veces su intención de abrir un «nuevo ciclo» con Chile, con una agenda sobre todo económica y comercial, sin dejar de lado la aspiración marítima de su país.

Mientras que la Cancillería chilena ha destacado que desde la llegada de José Antonio Kast al Gobierno de ese país en marzo, la relación entre Chile y Bolivia «ha evolucionado hacia una agenda positiva, contribuyendo a la reconstrucción de las confianzas».EFE

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