Bolsa de São Paulo cae por primera vez en once sesiones, lastrada por sus mayores valores

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São Paulo, 15 abr (EFE).- La bolsa de São Paulo se dejó este miércoles un 0,46 % y rompió con su racha alcista de once sesiones consecutivas en verde, arrastrada por la caída de las acciones de sus principales valores.

El Ibovespa, referente de la bolsa brasileña, cerró hoy en los 197.737 puntos básicos. Tras rozar la barrera de las 200.000 unidades cerca de la apertura, el índice perdió impulso y terminó la jornada a la baja.

En lo que va de abril, la mayor bolsa de América Latina acumuló una suba total de 5,48 %.

En el mercado de divisas, el real cerró prácticamente estable, con una leve subida del 0,03 % frente al dólar, que acabó cotizado a 4,992 reales para la venta y 4,991 para la compra en el tipo de cambio comercial brasileño.

La caída del índice estuvo capitaneada por el retroceso de importantes valores de diferentes segmentos de la economía, como la estatal Petrobras, la petroquímica Braskem y la cárnica MBRG, cuyos títulos cerraron la sesión en terreno negativo.

De hecho, esta última encabezó durante gran parte de la sesión el podio de las mayores perjudicadas del día. Finalmente quedó segunda, con una baja del 10,38 %, por detrás de la empresa dedicada a la industria de los plásticos Sansuy (-11,43 %).

La empresa estatal Petrobras, uno de los valores más negociados del parqué, cedió un 2,07 %. Peor suerte corrió la petroquímica Braskem, que sufrió un desplome del 5,80 %.

Por su parte, Vale fue una de las pocas excepciones de la jornada al anotar un avance marginal del 0,16 %, tras una sesión marcada por la volatilidad.

El sector bancario mostró un comportamiento dispar: Itaú y Bradesco lograron cerrar al alza (1,10 % y 0,10 %, respectivamente), mientras que Banco do Brasil y Santander terminaron en terreno negativo, con caídas del 3,86 % y 1,22 %.

Al frente de las ganancias del Ibovespa estuvieron los papeles de la consultora en ingeniería Sondotécnica (16,42 %) y la constructora naval OSX Brasil (13,10 %).

El volumen negociado en la bolsa paulista ascendió a 120.298 millones de reales (unos 24.098 millones de dólares / 20.429 millones de euros), en 4,3 millones de operaciones, según resultados preliminares al cierre de la sesión.EFE

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