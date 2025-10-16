Bolsa mexicana gana el 1,47 %, suma tercera alza en la semana y sube a 62.544,56 unidades

Ciudad de México, 16 oct (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se apuntó este jueves una ganancia del 1,47 % y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), subió a las 62.544,56 unidades, en una jornada con resultados mixtos a nivel mundial.

En lo que va de la semana, el índice mexicano suma un avance del 3,26 % luego de cierres al alza en tres de las cuatro jornadas con lo que perfila un cierre positivo.

«El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global», explicó a EFE la directora de análisis económico y financiero de la firma Banco Base, Gabriela Siller.

La analista expuso que en Estados Unidos, se observaron pérdidas debido a que dos bancos regionales, Zions Bancorp y Western Alliance Bancorp, «anunciaron que fueron víctimas de un fraude en préstamos a fondos que invierten en hipotecas», lo que ha aumentado el nerviosismo sobre el sector bancario local.

En México, precisó la experta, el IPC «cerró la sesión con una ganancia de 1,47 % para avanzar en tres de las últimas cuatro sesiones y registrar su mayor ganancia desde el 11 de septiembre», cuando se apuntó un avance del 1,76 %.

Al interior del mercado mexicano, agregó Siller, destacaron los avances de las emisoras: Coca Cola Femsa (+4,91 %), Pinfra (+4,75 %), América Móvil (+4,34 %), Grupo Carso (+3,72 %) y Bimbo (+2,94 %).

En tanto, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, explicó que, con la ganancia de este jueves, el rendimiento del IPC en octubre se colocó en -0,59 % y en lo que va del año subió a +26,32 %.

«Al interior del índice, 25 de las 35 principales emisoras cerraron en terreno positivo», apuntó Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,21 % frente al dólar, al cotizarse en 18,43 unidades por billete verde, frente a los 18,47 en la víspera, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 201,7 millones de títulos por un importe de 16.301 millones de pesos (unos 884,4 millones de dólares).

De las 728 firmas que cotizaron en la jornada, 306 terminaron con sus precios al alza, 399 tuvieron pérdidas y 23 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron los de la constructora de viviendas Corpovael (CADU A), con el 8,33 %; los del banco BBVA México (BBVA), con el 8,11 %, y los de la compañía petroquímica Controladora Alpek (CTALPEK A), con el 5,39 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron las de la empresa de productos de consumo frecuente Grupo Nutrisa (NUTRISA A), con el -3,1 %; las del Grupo Financiero Regional (R A), con el -2,58 %, y las de la firma de autopartes y equipo de automóviles Nemak (NEMAK A) con el -2,43 %. EFE

