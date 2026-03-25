Bolsonaro pasará a prisión domiciliaria temporal en Brasilia debido a su salud

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El expresidente brasileño Jair Bolsonaro se beneficiará de una prisión domiciliaria temporal tan pronto salga del hospital donde está internado por una bronconeumonía, decidió este martes un juez de la corte suprema.

Condenado por golpismo a 27 años de cárcel, Bolsonaro, de 71 años, estará recluido en su casa en Brasilia por un plazo de 90 días prorrogables, según la decisión del magistrado obtenida por la AFP.

«¡Gracias, Dios mío!», escribió en Instagram su esposa Michelle Bolsonaro junto a una imagen de la noticia.

El ex jefe de Estado (2019-2022) fue hospitalizado el 13 de marzo en la clínica privada DF Star de Brasilia, tras sentirse mal en la cárcel de Papuda, donde cumple su pena desde enero.

Debido a recurrentes problemas de salud, los abogados del líder ultraderechista habían solicitado en repetidas ocasiones que fuera trasladado a su casa, pero hasta ahora las peticiones habían sido denegadas.

En su decisión del martes, el juez Alexandre de Moraes, a cargo del caso, dijo que transcurridos los 90 días se volverá a analizar la situación de Bolsonaro, «incluido con pericia médica si fuera necesario».

«Es una decisión exótica» porque «no existe en la legislación», dijo a la emisora Globo News su hijo y precandidato presidencial, el senador Flávio Bolsonaro, aunque representa «un primer paso para hacer justicia».

El exmandatario dejó el lunes la terapia intensiva y pasó a un cuarto del centro médico. Por ahora no hay «previsión de alta hospitalaria», dijo a la AFP su doctor Brasil Caiado.

Según el equipo médico, la infección que lo llevó al hospital es fruto de un episodio de broncoaspiración, vinculado a las secuelas de una puñalada en el abdomen que recibió durante un acto de campaña en 2018.

Desde entonces, Bolsonaro se ha sometido a varias cirugías y sufre crisis de hipo, a veces acompañadas de vómitos.

«Las necesidades especiales que el expresidente requiere son permanentes y este nivel de cuidados será necesario durante toda su vida», dijo en X su abogado Paulo Cunha Bueno.

– Tobillera y otras restricciones –

En su casa, Bolsonaro deberá usar una tobillera electrónica pero podrá recibir visitas «permanentes» de sus familiares, abogados y médicos, según la decisión judicial.

El juez también mantuvo la prohibición de usar celular, redes sociales o de grabar cualquier video o audio, una medida que ya le fue aplicada mientras permanecía en arresto domiciliario durante su juicio.

Bolsonaro fue condenado en septiembre a 27 años de cárcel por conspirar para mantenerse en el poder tras su derrota en las elecciones de 2022 frente al actual mandatario izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Tras la condena, Bolsonaro siguió en prisión domiciliaria.

Sin embargo, el supremo ordenó su reclusión en noviembre en la sede de la Policía Federal en Brasilia por riesgo de fuga, tras haber dañado su tobillera de monitoreo con un soldador.

La defensa del exmandatario alegó que el incidente obedeció a un estado de «confusión mental» inducido por medicamentos.

El excapitán del Ejército fue trasladado finalmente en enero a un predio militar con mayores comodidades ubicado dentro del complejo carcelario de Papuda.

En la cárcel el líder de extrema derecha ungió a su hijo mayor Flávio Bolsonaro como candidato para los comicios presidenciales de octubre.

A menos de siete meses de los comicios, algunas encuestas muestran un empate técnico entre Flávio Bolsonaro y Lula, que aspira a un cuarto mandato.

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