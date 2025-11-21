The Swiss voice in the world since 1935

Bolsonaro pide al Supremo cumplir la condena por golpismo en casa por motivos de salud

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Brasilia, 21 nov (EFE).- La defensa de Jair Bolsonaro solicitó este viernes a la Corte Suprema de Brasil que el expresidente pueda cumplir la condena de 27 años de cárcel por golpismo bajo el régimen de prisión domiciliaria por motivos de salud.

El líder ultraderechista ya se encuentra bajo arresto domiciliario desde el pasado 4 de agosto por incumplir una serie de medidas cautelares en el marco del proceso por intento de golpe de Estado. EFE

cms/rf

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR