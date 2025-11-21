Bolsonaro pide al Supremo cumplir la condena por golpismo en casa por motivos de salud

1 minuto

Brasilia, 21 nov (EFE).- La defensa de Jair Bolsonaro solicitó este viernes a la Corte Suprema de Brasil que el expresidente pueda cumplir la condena de 27 años de cárcel por golpismo bajo el régimen de prisión domiciliaria por motivos de salud.

El líder ultraderechista ya se encuentra bajo arresto domiciliario desde el pasado 4 de agosto por incumplir una serie de medidas cautelares en el marco del proceso por intento de golpe de Estado. EFE

cms/cpy