Bolsonaro pide al Tribunal Supremo permiso para operarse del hombro esta semana

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São Paulo, 22 abr (EFE).- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, en prisión domiciliaria tras ser condenado por golpismo, pidió al Tribunal Supremo permiso para someterse a un procedimiento quirúrgico en el hombro derecho esta semana, confirmaron este miércoles fuentes oficiales.

Los abogados del líder ultraderechista solicitaron al juez Alexandre de Moraes, responsable del caso, que la cirugía sea realizada entre los días 24 y 25 abril para «la reparación del manguito rotador y de las lesiones asociadas», según el texto presentado al Supremo.

La defensa expuso que el exmandatario presenta «un cuadro de dolor persistente e incapacidad funcional en el hombro derecho», incluso después de haberle aplicado un tratamiento conservador, con medicación diaria de analgésicos.

El examen físico y las pruebas de imagen indicaron «una lesión de alto grado del tendón» responsable de elevar el brazo y un daño parcial en otro tendón que ayuda a estabilizar el movimiento del hombro, a lo que se suma que el tendón del bíceps se ha salido un poco de su sitio.

Bolsonaro cumple desde finales de noviembre pasado una condena de 27 años de cárcel por «liderar» una trama golpista para «perpetuarse en el poder» tras perder las elecciones de 2022 ante el actual gobernante, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

El ex jefe de Estado (2019-2022) estuvo primero en una sala especial de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia, luego pasó a un complejo penitenciario de la capital brasileña y, desde el pasado 27 de marzo, cumple prisión domiciliaria por un plazo de 90 días dado su delicado estado de salud.

El cambio temporal de régimen, autorizado por el Supremo y respaldado por la Fiscalía, vino motivado a partir de la última hospitalización del dirigente ultra por un cuadro grave de neumonía bilateral bacteriana, provocada por un episodio de broncoaspiración.

Concluido ese periodo de tres meses, De Moraes evaluará si Bolsonaro continúa bajo arresto domiciliario o vuelve a la cárcel.

Jair Bolsonaro, de 71 años, viene sufriendo diversos problemas médicos que él y su entorno achacan a la puñalada que sufrió en el abdomen en la campaña electoral de 2018 y que le ha obligado a pasar varias veces por el quirófano.

Entre esos trastornos figuran obstrucciones intestinales, síndrome de apnea grave y crisis recurrentes de hipo que le llevan a vómitos, según sus médicos. EFE

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