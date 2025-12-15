Boric Y Kast muestran visiones distintas en su primer encuentro tras las elecciones

Santiago de Chile, 15 dic (EFE).- El presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, y quien será su sucesor, José Antonio Kast, se reunieron este lunes para preparar el traspaso de poder, en un encuentro protocolario en el que el mandatario pidió al ultraderechista que respete los derechos adquiridos y continúe con las políticas de Estado.

Una petición a la que el extremista ultracatólico respondió en rueda de prensa insistiendo en que Chile se haya en crisis y necesita por ello establecer «un gobierno de emergencia», como ha repetido durante toda la campaña.

Kast que este domingo consiguió una apabullante victoria frente a la candidata unitaria de la izquierda y el centro, la comunista y exministra de Trabajo, Jeannete Jara, llegó al palacio de La Moneda, la sede del Gobierno chileno, acompañado de su esposa, María Pía Adriasola, que ocupará el cargo de primera dama del que Boric prescindió.

Les acompañaron, el presidente del Partido Republicano (PR), Arturo Squella, y varias de las figuras clave que han estado con Kast en el camino al Gobierno, como su asesor económico Jorge Quiroz, cuyo nombre suena entre los posibles nuevos ministros.

Al terminar, Kast, que asumirá el mando el próximo 11 de marzo, explicó a los periodistas cómo fue la reunión y recalcó que el «gobierno de emergencia» que propone «tiene que verse reflejado en un gobierno de unidad nacional en los temas prioritarios en los que habrá acuerdos, porque hay situaciones que afectan de forma transversal como seguridad, salud, vivienda».

Proteger lo logrado

Por su parte, Boric emitió un comunicado en el que insistió en la defensa del escudo social construido por su gobierno, y pidió a la próxima administración que se respete como «política de Estado».

«La implementación de la reforma de pensiones, de permisos sectoriales, la instalación del Ministerio de Seguridad Pública, el proceso de vacunación que hemos adelantado a marzo, la ley integral contra la violencia a la mujer, las oficinas locales de la niñez, los servicios locales de educación publica», detalló el presidente saliente.

Boric dijo que hay muchas políticas que, independiente de quien gobierne, tienen que seguir funcionando.

«Eso hemos conversado hoy en un diálogo cordial, respetuoso, institucional y con altura de miras», subrayó el mandatario, que destacó el «clima positivo» en que se desarrolló el encuentro entre ambos.

«Es importante tener en cuenta que más allá de las distintas visiones políticas que ambos representamos, existe una continuidad de Estado, de sus instituciones, del servicio publico y de orden democrático», apuntó.

Reunión con Milei

Kast se convertirá en el primer pinochetista en llegar al poder tras el fin de la dictadura hace 35 años, tras imponerse en las 16 regiones del país y cerrar la segunda victoria en segunda vuelta más amplia desde el retorno a la democracia – la primera fue la victoria de la socialista Michelle Bachelet contra la conservadora Evelyn Matthei, en 2013 -.

Hasta el momento la incógnita sobre qué tipo de gobierno conformará el fundador del Partido Republicano (PR) sigue abierta, mientras aliados y colaboradores se reúnen en su centro de operaciones para empezar a planificar el aterrizaje en el poder.

El abogado, que logró la victoria presidencial en su tercer intento (después de 2017 y 2021), deberá negociar con el abanico de fuerzas que componen la derecha chilena, desde las huestes más radicalizadas hasta los partidos más tradicionales del sector, generando consensos para trabajar en un Parlamento sin mayorías.

El martes está previsto que realice su primer viaje al exterior como presidente electo y se desplace a Argentina para reunirse con el mandatario de ese país, Javier Milei, con el que ha dicho tener «sueños compartidos». EFE

