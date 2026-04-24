Borja Jiménez toreará el sábado en la tercera de la Feria mexicana de Aguascalientes

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Aguascalientes (México), 24 abr (EFE).- El diestro Borja Jiménez y los mexicanos Juan Pablo Sánchez y Héctor Gutiérrez componen el cartel de la tercera corrida de la Feria de San Marcos de la ciudad mexicana de Aguascalientes, prevista para mañana, sábado, en la que lidiarán reses del hierro de Santa Fe del Campo.

La carrera de Jiménez va en notable progresión tras sus actuaciones en la sevillana Feria de Abril los pasados días 18 y 20, cuando cortó dos orejas y dio una vuelta al ruedo, respectivamente.

Si bien se vio un Jiménez con momentos de gran hondura, especialmente con la mano izquierda, también se pudo comprobar el peso que ejerce sobre él ser representante de un toreo puro y arriesgado. Ese exceso de presión se plasmó sobre todo el 18 de abril ante un gran toro de Vitorino Martin al que no fue capaz de imponerse.

En México, Borja Jiménez, cuenta con gran predicamento entre los aficionados, que recuerdan tardes como la de Tlaxcala, el 9 de noviembre de 2025, en la que cortó dos orejas.

Por su parte el mexicano Héctor Gutiérrez ha triunfado en todos los cosos de relevancia de México.

En la Feria del Caballo de Texcoco, el 4 de abril, Gutiérrez, realizó dos importantes faenas que le valieron la puerta grande. El pasado 26 de enero cortó una oreja en la Nuevo Progreso de Guadalajara, la segunda plaza en importancia después de la hoy inactiva Plaza México de la capital.

En España, Gutiérrez toreó en la Copa Chenel y dio una vuelta al ruedo, el pasado 28 de marzo.

Por su parte, Juan Pablo Sánchez, número uno del escalafón mexicano en 2025, con 33 corridas, 35 orejas, 1 rabo y 2 indultos, torea tres tardes en la Feria de San Marcos. EFE

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