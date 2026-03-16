BPI: Las grandes tecnológicas de EEUU emiten grandes cantidades de bonos para financiarse

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Fráncfort (Alemania), 16 mar (EFE).- La emisión de bonos de las grandes tecnológicas de EEUU como Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta y Oracle llegó en 2025 a los 100.000 millones de dólares (88.000 millones de euros), sobre todo de bonos a largo plazo con vencimientos de más de cinco años con los que se aseguran financiación para proyectos de varios años.

El Banco de Pagos Internacionales (BPI) dice en su informe de marzo, publicado este lunes, que las grandes tecnológicas estadounidenses han aumentado mucho su gasto de capital para invertir en la infraestructura de inteligencia artificial, especialmente en centros de datos.

Como este gasto ha crecido más allá de sus inversiones habituales, financian una proporción cada vez mayor del gasto mediante deuda.

Los mercados de bonos corporativos han sido la principal fuente de financiación de las grandes tecnológicas estadounidenses.

A su vez, han aumentado los diferenciales de los seguros de impago de deuda (CDS) especialmente de las grandes tecnológicas que tienen calificaciones de crédito más bajas.

Esto refleja el gran volumen de oferta y la incertidumbre sobre la rentabilidad de los proyectos.

Además las grandes tecnológicas estadounidenses financian las infraestructuras en colaboración con empresas de crédito privado.

Para ello crean una sociedad de riesgo compartido o una entidad con propósito especial que adquiere o desarrolla activos de centros de datos.

Este vehículo se capitaliza con capital de un consorcio de patrocinadores y recauda deuda mediante colocaciones privadas.

La compañía tecnológica normalmente tiene una participación minoritaria, se compromete a suscribir contratos de arrendamiento operativo a largo plazo o acuerdos de compra de capacidad y puede proporcionar garantías.

«Esto sustituye los gastos de capital iniciales por gastos operativos plurianuales y mantiene la mayor parte de la deuda asociada fuera del balance del hiperescalador», añade el BPI .

También hay un vínculo cada vez mayor entre las grandes tecnológicas estadounidenses e inversores no bancarios como vehículos de crédito privado y aseguradoras en la medida que se canaliza el crédito privado en la infraestructura de inteligencia artificial.

Los bancos apoyan a los vehículos con líneas de financiación por lo que se crea un nuevo canal de transmisión de tensión si el vehículo tiene problemas de financiación, por ejemplo. EFE

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