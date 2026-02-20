Brad Pitt llega a la isla griega de Hidra para el rodaje de su nuevo filme, ‘The Riders’

2 minutos

Atenas, 20 feb (EFE).- Brad Pitt se encuentra esta semana en la isla griega de Hidra, situada a unos kilómetros al sur de Atenas, para el rodaje de su próxima película, ‘The Riders’, informó este viernes la emisora privada Skai.

El actor y productor estadounidense, de 62 años, llegó a Hidra a bordo de un catamarán de línea comercial acompañado por su novia, Inés de Ramón, y varios miembros de su equipo de seguridad.

En las imágenes de Skai se puede ver a Pitt caminando por el puerto de la pintoresca isla del mar Egeo para llegar a pie hasta su alojamiento, ya que en Hidra los vehículos de motor están prohibidos y todo desplazamiento se hace a pie, en burro o en barcos.

Los escenarios en el puerto ya han sido montados y el rodaje de ‘The Riders’, protagonizada y producida por Pitt y dirigida por el director suizo-austríaco Edward Berger, comenzará este sábado y durará varios días, según la prensa local.

La producción ha alquilado dos locales en el puerto, uno de los cuales está siendo transformado en cafetería tradicional y el otro en oficina de venta de billetes para ferris de alta velocidad.

También se ha colocado un enorme tanque de agua inflable conectado a tuberías y a un generador eléctrico que constituye un mecanismo para crear lluvia artificial.

‘The Riders’ está basada en la homónima novela de 1994 del escritor australiano Tim Winton, finalista del premio Booker en 1995.

El protagonista de la historia es Fred Scully (Pitt), un hombre de familia que ha comprado una casa de campo en Irlanda que renueva mientras su esposa, Jennifer (Julianne Nicholson), y su hija, Billie (Coco Greenstone), siguen en Australia.

Los actores Michael Smiley, Danny Huston, Camille Cottin y Ulrich Thomsen también se han unido al reparto. EFE

dsp/jk/mgr