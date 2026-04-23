Brais Lorenzo: Las agencias y premios como World Press Photo ayudan a trascender fronteras

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Madrid, 23 abr (EFE).- La labor de las agencias de noticias y premios como el prestigioso World Press Photo contribuyen a que los problemas aparentemente locales trasciendan fronteras y se extrapolen a nivel global, dijo este jueves a EFE el fotógrafo Brais Lorenzo, galardonado en la vertiente europea de este reconocimiento.

El fotorreportero, colaborador de EFE, hizo estos comentarios a tenor del fallo hoy de la Foto del Año del mediático premio, que recayó en una instantánea de la estadounidense Carol Guzy sobre la detención de un migrante ecuatoriano por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU. que captura la desesperación de su familia en el momento del arresto.

La fotografía forma parte de un reportaje más amplio sobre la detención de migrantes en tribunales de Nueva York, galardonado también hace dos semanas, y que refleja no un caso aislado, sino la aplicación sistemática de una política que afecta a personas que cumplen con los procedimientos legales.

«Creo que precisamente a lo que ayudan este tipo de premios a nivel internacional o mundial es a poner el foco en temáticas relevantes que pueden partir desde un ámbito local (…) pero se extrapola también a nivel global», señala Lorenzo al teléfono.

Para el fotógrafo «las agencias también ayudan mucho a lo que es la distribución de las imágenes, a la publicación; a que esas fotografías lleguen lejos de nuestras fronteras, incluso en el ámbito internacional».

Lorenzo hace estos comentarios con el World Press Photo europeo que se le concedió a principios de mes aún en mente, un galardón obtenido por su cobertura de los incendios forestales que asolaron la comunidad autónoma de Galicia, en el norte de España, el verano pasado, la peor temporada de fuegos en esa región en tres décadas.

«A mí lo que me llena de orgullo es visibilizar la problemática de mi tierra, que se conozca también a nivel internacional», dice el gallego.

Asegura que la situación en Galicia no es sino un reflejo de una problemática mayor y universal: la crisis climática global contada desde el ángulo de una región española, «una cuestión que está afectando a todo el planeta».

Un empujón a la vocación

Lorenzo considera que este tipo de premios suponen no solamente un reconocimiento internacional, sino un empujón para el fotoperiodismo, una profesión «tan precaria en muchos momentos» que surgen dudas sobre si abandonar y reinventarse.

«Cuando surgen esas dudas y estás en un momento, a lo mejor un poquito más bajo de encargos y de actividad laboral, si llega un reconocimiento así, creo que es un motor, un impulso para reafirmarte en que lo que haces, lo estás haciendo bien», expone.

El gallego, de 40 años, se considera «afortunado» por llevar 15 años viviendo de la profesión, y viviendo «dignamente» en su tierra y junto a su familia, pero dice haber visto a multitud de compañeros que lo han tenido que dejar y dedicarse a otros oficios. EFE

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