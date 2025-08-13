Brasil, en velocidad crucero en el medallero panamericano junior

Luque (Paraguay), 12 ago (EFE).- Brasil, con 36 medallas de oro, 13 de plata y 20 de bronce, aprovechó la jornada de este martes en los Juegos Panamericanos Junior para marchar a velocidad crucero y consolidarse en solitario al frente del medallero general.

Ya Estados Unidos se asoma al segundo lugar con 42 medallas (11 oros, 18 platas, 13 bronces) y Chile está en el tercero con 24 (11-6-7).

El esgrimista peruano Renzo Fukuda dejó un hecho sin antecedentes para este deporte en su país al ganar la primera medalla de oro en el florete, lo que le aseguró un cupo en los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Fukuda derrotó en la final al guatemalteco Christian Porras por 15-6.

El equipo masculino de ciclismo de velocidad de Colombia se llevó la medalla de oro.

Los colombianos, tras terminar su turno de cinco giros, pararon los relojes en 44 segundos 788 milésimas, mientras que sus rivales mexicanos llegaron marcaron 45.355.

Chile le pone su sello al remo

El equipo chileno de remo se hizo amo y señor en la categoría de cuatro sin timonel masculino, en el que ganó la medalla de oro.

A primera hora, en la categoría de doble par de remos cortos femenino (W2X), la medalla de oro fue para las brasileñas Jennifer de Almeida y Lara Pizarro con un tiempo de 7:11.17, mientras que la plata cayó en manos de las chilenas Felipa Rosas y Antonia Liewald con 7:12.59.

El bronce quedó con las canadienses Tess Friar y Jalyn Mowry, que pararon el reloj en 7:23.60.

La final de dos remos sin timonel femenino (W2-) fue dominada con un tiempo de 7:21.23 por las chilenas Emilia Liewald y Camila Cofré, mientras que la estrella paraguaya y ya ganadora en la categoría femenina de un par de remos cortos, Nicole Martínez, y su compatriota Fiorela Rodríguez se llevaron la plata con 7:27.71. Las canadienses Riley Richardson y Ella McKinley se quedaron con el bronce con 7:34.63.

El remo le dijo adiós a las aguas del puerto de la capital paraguaya con la prueba del ocho femenino (W8+) que fue ganada por Canadá, seguida por Brasil y Paraguay.

La argentina Malena Santillán batió el récord de 200 metros espalda en la categoría femenina, mientras que el mexicano Humberto Nájera impuso un nuevo récord panamericano junior en los 200 metros dorso masculino con un tiempo de 1:57.44. EFE

