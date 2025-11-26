Brasil aprueba la aplicación de vacuna contra el dengue en personas de entre 12 y 59 años

São Paulo, 26 nov (EFE).- La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil aprobó este miércoles la aplicación de la primera vacuna contra el dengue producida totalmente en el país en personas de entre 12 y 59 años, tras cinco años de ensayos clínicos con resultados favorables.

El inmunizante presentó, en esta franja etaria, una eficacia global comprobada del 74,7 % contra dengue sintomático, del 91,6 % contra dengue grave y del 100 % contra las hospitalizaciones producto de la enfermedad, según un comunicado.

La decisión de Anvisa representa la luz verde final para que la vacuna pueda ser producida a escala y distribuida de forma gratuita a través del sistema público de salud para su uso masivo en la población.

La vacuna, de dosis única y con efectividad comprobada contra los cuatro tipos de dengue, fue producida por el Instituto Butantan, laboratorio de referencia en Brasil, junto con la empresa china WuXi Biologics.

Este acuerdo permitirá ampliar la capacidad de producción para entregar aproximadamente 30 millones de dosis para el segundo trimestre de 2026.

La fecha de inicio de la aplicación aún debe ser definida por el Ministerio de Salud y el rango de edades se ampliará a medida que el fabricante presente nuevos resultados de estudios, informó Anvisa.

En la conferencia de prensa del anuncio, el ministro de Salud, Alexandre Padilha, reveló que la nueva vacuna será integrada al calendario nacional de vacunación a partir del próximo año.

El director del Instituto Butantan, Esper Kallás, presente en el acto, afirmó que la vacuna de origen brasileño «es un arma importante para combatir esta enfermedad en todo el mundo”.

En 2024, Brasil registró 6,5 millones de casos probables de dengue, cuatro veces más que en 2023, y una cifra histórica de 6.321 muertes por la enfermedad, según el Ministerio de Salud.

En lo que va del año, se han notificado 1,6 millones de casos probables y más de 1.700 óbitos por dengue.

Desde principios de la década de 2000, más de 20 millones de brasileños han contraído la enfermedad. EFE

