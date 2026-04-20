Brasil comanda el medallero y se perfila a repetir el título Suramericano juvenil

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Ciudad de Panamá, 20 abr (EFE).- La segunda y última semana de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 comenzó este lunes con Brasil perfilándose como favorito para repetir el título logrado hace cuatro años en Rosario 2022.

La delegación brasileña lidera el medallero con 40 preseas de oro, 35 de plata y 28 de bronce, para un total de 103.

Gran parte de ese dominio se sustenta en la natación, disciplina que ya concluyó su calendario y en la que Brasil obtuvo 21 oros. Entre sus figuras destaca Davi Vallim, quien cerró su participación con ocho medallas de oro y una de plata.

En la segunda posición se ubica Argentina, con 23 oros, 29 platas y 19 bronces, sumando 71 medallas. La natación también fue clave para la delegación albiceleste, con 14 títulos, y tuvo como máxima figura a Agostina Hein, quien conquistó 10 medallas, 9 de oro y una de plata, consolidándose como una de las grandes protagonistas del certamen.

Además, Argentina se coronó campeona en el futsal femenino tras vencer por 1-0 a Paraguay en la final.

Venezuela ocupa el tercer lugar con 15 medallas de oro, impulsada principalmente por la gimnasia artística (3) lucha (4) y el boxeo (4), disciplinas que han aportado la mayor cantidad de preseas a su delegación.

Colombia se sitúa en la cuarta posición con 10 oros, 10 platas y 26 bronces (46 en total), destacando el tiro con arco como su disciplina más productiva.

Chile marcha quinto con nueve oros, con el ciclismo contrarreloj y el triatlón como sus principales fortalezas. En esta última disciplina brilló Raimundo Vicente San Martín Araujo, ganador del triatlón individual masculino y parte del relevo mixto campeón.

Por su parte, Ecuador ha tenido como figura al gimnasta Domenick Godoy, quien suma tres de las siete medallas de oro de su país, tras imponerse en la prueba individual general, barra fija y anillas.

Perú y Panamá, con 4 medallas de oro por bando, ocupan la séptima y octava posición, respectivamente. El surf ha sido la disciplina más destacada para Perú, con tres oros, mientras que en Panamá sobresale la lucha, con dos oros.

Cierran la tabla Uruguay, con dos oros, y Paraguay en la décima posición. Sin medallas doradas aparecen Bolivia (puesto 11) y Guyana (puesto 12).

Para este martes, debutarán en los juegos el golf y el taekwondo. Esta última repartirá medallas en: poomsae individual tradicional masculino, poomsae individual tradicional femenino y pareja mixta poomsae reconocido. EFE

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