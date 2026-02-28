Brasil condena ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán

1 minuto

Río de Janeiro, 28 feb (EFE).- El Gobierno de Brasil condenó este sábado los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán y afirmó que la negociación es «el único camino viable para la paz» en la región.

En un comunicado, la cancillería expresó la «profunda preocupación» de Brasil por las acciones militares y subrayó que ocurrieron en medio de un proceso de negociación entre las partes, un camino que Brasil ha defendido tradicionalmente como solución a las tensiones en Oriente Medio.

Asimismo el Ejecutivo instó a los involucrados a respetar el derecho internacional y a ejercer la máxima contención para evitar una escalada de las hostilidades y garantizar la protección de civiles y de infraestructuras civiles. EFE

mat/ep