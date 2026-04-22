Brasil convoca a un representante de la Embajada de EEUU tras la retirada de credenciales

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São Paulo, 22 abr (EFE).- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil anunció este miércoles que convocó en la víspera a un representante de la embajada en el país, en protesta por la retirada de las credenciales a un policía brasileño destacado en Miami.

En la reunión con el representante estadounidense, cuyo nombre no se aclara en una nota de la Cancillería, el Gobierno brasileño comunicó la retirada de las credenciales de un agente estadounidense destacado en Brasil, en medida de reciprocidad.

Según el comunicado, esta medida responde a la decisión «sumaria» de Washington de cesar las actividades del comisario de la Policía Federal Marcelo Ivo de Carvalho en Miami.

Carvalho fue acusado por Washington de «manipular» el sistema de inmigración «para eludir las solicitudes formales de extradición y extender las cacerías de brujas políticas» en el territorio.

De acuerdo con el Ministerio de Exteriores, la acción estadounidense violó el memorando de entendimento bilateral, que exige un proceso previo de diálogo y pedidos de aclaración antes de interrumpir la cooperación de oficiales de enlace. EFE

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