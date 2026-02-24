Brasil deroga el decreto sobre puertos en ríos amazónicos tras unas protestas indígenas

El gobierno de Brasil revocó este lunes un decreto que preveía la expansión de puertos en ríos amazónicos para el transporte de granos, una decisión celebrada por indígenas que protestaban desde hace semanas contra la medida.

La revocación del decreto era una exigencia de manifestantes que acampaban desde hace más de un mes frente a la entrada de una terminal del gigante agroindustrial estadounidense Cargill en la ciudad de Santarém, estado de Pará (norte).

Las protestas continuaron pese a que hace dos semanas el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció la suspensión del dragado en el río Tapajós, un afluente del Amazonas. El fin de semana los indígenas ingresaron a la terminal y la ocuparon.

«Hoy se firmó la decisión para revocar el decreto», dijo el ministro de la secretaría general de la Presidencia, Guilherme Boulos, en rueda de prensa en Brasilia tras reunirse con representantes indígenas.

«Este gobierno lleva la escucha incluso al punto de retroceder en una decisión propia por comprender la posición de esos pueblos», agregó.

– Indígenas celebran –

La ministra de Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, indicó que Lula, de gira esta semana en Corea del Sur, fue informado de los reclamos indígenas.

Frente a enormes graneros en el terminal de Cargill, manifestantes con tocados de plumas saltaron y levantaron lanzas en celebración tras el anuncio.

Alessandra Korap, líder del pueblo munduruku, afirmó que las protestas «obligaron al gobierno a revocar el decreto».

«Pueden criminalizarnos, pero nosotros sabemos que el río es nuestro, la selva es nuestra», dijo la dirigente en un video grabado en la terminal de Cargill.

Firmado en agosto por Lula, el decreto designaba los principales ríos de la Amazonía como prioritarios para la navegación de carga y la expansión de puertos privados.

Los indígenas ya habían expresado su queja en la conferencia climática COP30 de la ONU en noviembre, celebrada en Brasil.

«Ganamos esa lucha, eso muestra que la vida no se vende, el río no tiene precio, no es negociable», afirmó Maria Leusa, dirigente munduruku.

– Seguirán «resistiendo» –

Más de mil indígenas de 15 comunidades participaron el lunes en la manifestación en las instalaciones de Cargill, según la organización Amazon Watch.

Korap anunció que seguirán «resistiendo». Nuevas protestas fueron convocadas el martes en Brasilia, Sao Paulo y otras ciudades «contra la privatización» de los ríos amazónicos.

Las comunidades indígenas brasileñas se oponen a la expansión portuaria y, en particular, al dragado de ríos que consideran vitales para su modo de vida.

Durante las protestas, los manifestantes llegaron a impedir la entrada y salida de camiones de la terminal, dijo Cargill en un comunicado enviado a la AFP a inicios de mes.

La multinacional estadounidense, con sede en Minnesota, opera en todo Brasil, donde emplea a aproximadamente 11.000 personas.

Brasil es el principal exportador mundial de soja y maíz, y el desarrollo de puertos fluviales en la Amazonía busca reducir el costo del transporte.

Los críticos ven otro proyecto en que el desarrollo económico choca con el publicitado compromiso de Lula con el medio ambiente.

