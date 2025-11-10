Brasil domina los Juegos Parapanamericanos Juveniles en Chile con un cierre dorado

María José Rey

Santiago de Chile, 9 nov (EFE).- Brasil dominó y se coronó en la sexta edición de los Juegos Parapanamericanos Junior que culminaron este domingo en Chile con la ceremonia de clausura como cierre a una última jornada de competencias en la cual el país amazónico llegó a 61 oros.

Es el cuarto título de Brasil que ha sido el gran dominador con sus triunfos en las ediciones de 2009, 2013 y 2017, mientras que Colombia –ganador en 2023– fue un fuerte competidor que amenazó la hegemonía al finalizar segundo con 51 doradas.

La delegación colombiana fue, no obstante, la más premiada con un total de 117 preseas, mientras que la brasileña logró 100 al igual que México, que finalizó en el tercer lugar del medallero con 36 oros.

Los brasileños dominaron en nueve de los 13 deportes del calendario con sus doradas en el para tenis de mesa, gólbol, tenis de silla de ruedas, atletismo, boccia, fútbol para ciegos, judo, levantamiento de pesas, y la categoría masculina del voleibol sentado.

Colombia arrasó en la natación y el tiro con arco, Canadá brilló en el baloncesto en silla de ruedas en las modalidades de 3×3 femenino y 5×5 masculino y Argentina fue el dueño del fútbol PC para atletas con parálisis cerebral.

El botín de oro brasileño se completó en la última fecha en la que disputaron las últimas medallas de las boccia y las finales del fútbol para ciegos y el voleibol sentado.

Dos rivalidades

Brasil logró vencer este domingo en finales de deportes de conjunto a sus dos máximos oponentes, a Colombia que le peleó el medallero la derrotó por 1-0 en el fútbol para ciegos, mientras que a su clásico rival Argentina lo venció en la final del voleibol masculino en el que Venezuela quedó tercero.

Los brasileños, no obstante, se llevaron una sorpresa en el fútbol PC que ganó Argentina por 4-0 frente a Colombia, pues cayeron derrotados en la disputa de la medalla de bronce ante los anfitriones Chile por un marcador de 5-1.

Brasil también perdió la final del voleibol sentado femenino ante Estados Unidos, mientras que el bronce fue para el equipo argentino.

Cuba con broche dorado

A pesar del dominio brasileño en el para levantamiento de pesas, la última jornada fue para Cuba que finalizó con broche dorado su actuación al imponerse en las competencias por equipo femenino y mixto, en las que la gran figura de este deporte Amalia González completó su cosecha.

La cubana no solo implantó en estos Juegos la marca mundial de los 91 kilogramos levantados en la categoría de los 45 kilos, batiendo su propio récord del Mundial adulto de El Cairo semanas atrás, sino que se llevó cuatro preseas áureas.

“Me siento súper contenta de haber ganado cuatro medallas de oro para mi Cuba. Estoy muy orgullosa de mí”, confesó González cuyo próximo objetivo es la plusmarca de 100 kilos.

Los atletas festejaron sus logros en la ceremonia de clausura realizada en el Parque Estadio Nacional de Santiago, donde se realizaron la mayor parte de las competencias, y que tuvo un espectáculo de música en vivo y luces que coronó la fiesta deportiva. EFE

