Brasil establece las normas para las cuotas del acuerdo UE-Mercosur tras entrada en vigor

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Río de Janeiro, 1 may (EFE).- Brasil definió este viernes las reglas para la aplicación de las cuotas comerciales previstas en el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, que entró provisionalmente en vigor este 1 de mayo, informaron fuentes oficiales.

Las medidas, publicadas por el ministerio de Industria y Comercio, establecen cómo exportadores e importadores brasileños podrán acceder a los beneficios arancelarios del acuerdo.

Según explicó la cartera en un comunicado, las cuotas tendrán un alcance limitado: cubrirán cerca de 4 % de las exportaciones y 0,3 % de las importaciones.

En la mayoría de los casos, el comercio entre el Mercosur y la UE se realizará con reducción o eliminación de tarifas, sin restricciones de cantidad.

En las importaciones, productos como vehículos, lácteos, ajo, chocolates y derivados de tomate deberán seguir un sistema basado en el orden de registro de licencias en el portal oficial de comercio exterior.

Los importadores tendrán hasta 60 días para vincular la licencia a la declaración de importación.

En las exportaciones, las cuotas abarcan bienes estratégicos para Brasil, como carnes, azúcar, etanol, arroz, maíz, miel, huevos y bebidas tradicionales como la cachaça (jugo extraído de la caña de azúcar destilado).

La distribución seguirá el principio de orden de solicitud y, tras la aprobación, se emitirá un certificado que permitirá aplicar el beneficio tarifario en Europa.

Según explicó el ministerio, la división de las cuotas entre los países del Mercosur aún está en negociación.

Entre tanto «cada miembro operará con sus propios procedimientos, sin alterar el volumen total pactado en el acuerdo. Para los productos no sujetos a cuotas, bastará cumplir las reglas de origen para acceder a las preferencias arancelarias», señala el comunicado.

El acuerdo entre el Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) y la UE supone la creación de un mercado de 700 millones de personas en el que se liberalizarán más del 90 % de los aranceles actuales, algunos de forma inmediata desde este mismo viernes.

El pilar comercial del acuerdo entró provisionalmente en vigor este 1 de mayo.

Para que entre en vigor de forma plena, el Parlamento Europeo deberá ratificarlo, después de que el Tribunal de Justicia de la UE emita un dictamen sobre la legalidad del mismo. EFE

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