Brasil jugará con Francia el 26 de marzo en Boston y después con Croacia en Orlando

2 minutos

São Paulo, 19 dic (EFE).- La selección brasileña se enfrentará a Francia el 26 de marzo, en Boston, y cinco días después a Croacia, en Orlando, en sendos amistosos de preparación para el Mundial de 2026, informó este viernes la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

La ‘Canarinha’ se medirá al combinado liderado por Kylian Mbappé en el Gillete Stadium de Boston (Estados Unidos), donde se disputarán siete encuentros del próximo Mundial.

Si no hay lesiones de por medio, será una gran oportunidad para ver, cara a cara, a Vinícius Júnior y Mbappé, estrellas del Real Madrid.

Francia fue campeón de Rusia 2018 y finalista en Catar 2022, cuando perdió ante la Argentina de Lionel Messi.

El 31 de marzo, el cuadro dirigido por Carlo Ancelotti jugará con Croacia en el Camping World Stadium de Orlando, en Florida, donde hay una nutrida comunidad de brasileños.

Con un grupo experimentado encabezado por Luka Modric, exjugador del Real Madrid y ahora en las filas del AC Milan, Croacia fue finalista en el Mundial de Rusia y quedó tercera cuatro años después.

De hecho, Croacia fue el verdugo de Brasil en Catar, cuando el equipo entonces liderado por Neymar cayó en los penaltis en la ronda de cuartos de final.

El cuartel general de la pentacampeona del mundo para los dos amistosos contra Francia y Croacia será el ‘Complejo ESPN’ de Orlando, donde los jugadores se hospedarán y entrenarán.

«Serán dos partidos de altísimo nivel, contra dos selecciones de la primera línea del fútbol mundial», afirmó en una nota Rodrigo Caetano, coordinador general de las selecciones brasileñas masculinas.

En el sorteo de la fase final del Mundial de 2026 efectuado el pasado 5 de diciembre, en Washington, Brasil quedó encuadrada en el Grupo C junto con Marruecos, Escocia y Haití.

La ‘Canarinha’ disputará en territorio estadounidense la primera fase del Mundial, que también tiene como sedes México y Canadá.

Debutará el 13 de junio frente a Marruecos, en Nueva Jersey, y luego se enfrentará a Haití el 19 de junio, en Filadelfia; y a Escocia, cinco días después, en Miami. EFE

