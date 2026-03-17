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British Airways suspende hasta junio algunos vuelos hacia Oriente Medio

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La aerolínea British Airways anunció el martes que suspende hasta el 31 de mayo inclusive sus vuelos hacia Amán, Baréin, Dubái y Tel Aviv «debido a la persistente incertidumbre de la situación en Oriente Medio».

La conexión con Abu Dabi se reanudará el 25 de octubre, como se anunció previamente, mientras que los vuelos hacia Riad y Yeda, en Arabia Saudita, continúan operando según lo previsto, indicó la compañía en un comunicado.

Por su parte, los vuelos hacia Doha permanecen suspendidos hasta el 30 de abril.

El aeropuerto de Dubái fue objetivo el lunes de un ataque con dron, que provocó el incendio de un depósito de combustible, causando una breve suspensión del tráfico, ya fuertemente perturbado desde el inicio del conflicto.

zap/lul/psr/avl

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