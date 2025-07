Bruselas abre la puerta a nuevos acuerdos de cooperación en sectores del motor y portuario

Bruselas, 9 jul (EFE).- La Comisión Europea ha abierto la puerta a que los fabricantes de automóviles puedan firmar acuerdos de negociación de licencias para el uso de patentes y a que los operadores portuarios puedan comprar conjuntamente equipos más sostenibles al considerar que no perjudican la competencia si se aplican ciertas salvaguardas.

Es la primera vez que las autoridades de Competencia de la Unión Europea emiten directrices sobre cómo aplicar las reglas europeas en la materia a petición de las empresas, que desde 2022 pueden preguntar a Bruselas sobre cuestiones novedosas para tener en cuenta su opinión antes de implementar ciertos acuerdos.

En el primer caso, las empresas alemanas BMW, Mercedes-Benz, Thyssenkrupp y Volkswagen preguntaron al Ejecutivo comunitario sobre un nuevo tipo de acuerdo, no utilizado hasta ahora en la UE, por el que se negocia conjuntamente la concesión de licencias para el uso estándares cubiertos por patentes esenciales (SEP, en inglés).

Estas patentes son necesarias para poder implementar estándares tales como el 5G o el Wifi en los productos.

Tras examinar el caso, Bruselas ha concluido que los acuerdos de negociación de concesión de licencias en el automóvil (ALNG, en inglés) no generan problemas de competencia siempre y cuando se den varias condiciones, según informó en un comunicado.

En particular, que las licencias negociadas no sean específicas para el sector del automóvil y que la cuota de mercado combinada de los fabricantes que participan en el acuerdo no exceda el 15 % de la demanda de la patentes implicadas; así como que el acuerdo esté abierto a otras empresas, tanto fabricantes de automóviles como de componentes.

Además las negociaciones tienen que ser voluntarias para los propietarios de las patentes y estos deben poder abandonar el acuerdo cuando lo deseen; y el intercambio de información entre los miembros del acuerdo tiene que limitarse a lo que sea «objetivamente necesario» para la negociación y no incluir información comercialmente sensible.

Teniendo en cuenta esto, la Comisión considera que el acuerdo de negociación propuesto, incluidas las salvaguardas previstas, no restringirá la competencia.

Compras conjuntas en puertos

Por otro lado, el segundo caso ha sido planteado por el grupo Maersk, que pidió a Bruselas orientaciones informales sobre un acuerdo con otros operadores de terminales portuarias para comprar conjuntamente y fijar en común las especificaciones técnicas de algunos equipos de gestión de contenedores alimentados por baterías eléctricas.

La Comisión Europea recordó que este tipo de equipamiento suele funcionar con diésel y los operadores han sido reacios a comprar equipos eléctricos por sus mayores costes y por la falta de interoperabilidad entre los diferentes proveedores, con lo que el acuerdo propuesto busca reducir los costes al permitirles agregar la demanda y mejorar la interoperabilidad.

El Ejecutivo comunitario ha concluido que el esquema propuesto no genera problemas de competencia siempre que se incluyan ciertas salvaguardas, en particular, que se asegure que los operadores que participan en el acuerdo siguen comprando equipamiento de manera independiente y que el volumen agregado de demanda se topa, de modo que no genere un efecto anticompetitivo para los proveedores.

Asimismo, el intercambio de información comercialmente sensible tiene que limitarse a lo «estrictamente necesario para el funcionamiento del acuerdo», indicó la Comisión, que precisó que las directrices son válidas para un periodo de cinco años y solo en el Área Económica Europea.

Este tipo de acuerdo «aceleraría el paso del diésel a los equipamientos eléctricos en los puertos de la UE, contribuyendo a reducir las emisiones de CO2», según la institución. EFE

