Bruselas aclara que todas las embajadas siguen en Ucrania tras el «malentendido» de Kallas

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Bruselas, 28 may (EFE).- La Comisión Europea precisó este jueves que todas las embajadas de los países europeos y de los «socios» de la UE siguen en Ucrania pese a las advertencias de Rusia sobre posibles ataques, tras un «malentendido» sobre la legación de Estados Unidos.

La jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, había asegurado previamente que Ucrania le había informado de que todas las embajadas se quedaron en Kiev excepto la de Estados Unidos, durante su participación en una reunión informal de ministros de Exteriores de la UE en Chipre.

La portavoz de Kallas, Anitta Hipper, matizó después las palabras de Kallas, durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea en Bruselas.

Se trató de «un malentendido que ya se ha aclarado», añadió Hipper.

En una declaración corregida, Kallas indicó: «Ayer supimos de Ucrania que todas las embajadas permanecieron allí (…) Pero sí, todos los europeos se quedaron».

Tanto el Ministerio de Exteriores de Ucrania como la embajada estadounidense en Kiev desmintieron este jueves las palabras de Kallas, al asegurar que esa legación no había cerrado ni cambiado sus operaciones.

Kallas criticó los intentos de sembrar miedo de Rusia, cuyo ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, aconsejó el lunes a su homólogo estadounidense, Marco Rubio, la evacuación de su personal en Ucrania ante el inicio inminente de una campaña de bombardeos rusos en Kiev.

«Esto es lo que hace Rusia. Porque no está ganando terreno en el campo de batalla. Lo que están haciendo ahora es aumentar los ataques terroristas, porque no se puede describir de otra manera: sembrar el miedo en la sociedad. No ha funcionado durante cuatro años, y no creo que vaya a funcionar ahora», subrayó la jefa de la diplomacia de la UE.

Su portavoz añadió este jueves que «el problema radica en que Rusia es un Estado agresor».

«Hemos condenado inequívocamente estas inaceptables amenazas de Rusia contra Ucrania, así como nuestro cuerpo diplomático y todos los funcionarios diplomáticos extranjeros en Kiev y la UE», añadió la portavoz. EFE

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