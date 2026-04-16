Bruselas activa el fondo de emergencia para el sector pesquero por crisis en Oriente Medio

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Bruselas, 16 abr (EFE).- La Comisión Europea activó este jueves el mecanismo de crisis del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA), que permite a los Estados miembros ofrecer compensaciones económicas a los pescadores, productores, procesadores y minoristas del sector afectados por la crisis en Oriente Medio.

La CE recordó que las hostilidades en Oriente Medio han disparado los precios de la energía y las materias primas, incrementando los costes operativos y reduciendo los márgenes de beneficio en el sector pesquero y acuícola de la UE.

Como consecuencia, parte de la flota pesquera de la Unión ya ha cesado sus operaciones debido a la disminución de la rentabilidad.

Bruselas precisó que las ayudas anunciadas hoy se podrán aplicar retroactivamente desde el pasado el 28 de febrero.

Las medidas se enmarcan en el programa del FEMPA para el periodo 2021-2027, lo que deja aún unos 760 millones de euros (de los 1.300 millones) disponibles de inmediato, indicó la CE.

Los Estados miembros podrán decidir si ofrecer este apoyo y serán responsables de administrar y abonar la compensación directamente a los operadores.

Sobre la base del mecanismo activado, los Estados miembros pueden conceder dos tipos de ayuda en situaciones de crisis: por un lado, una compensación económica a los operadores del sector pesquero y acuícola por los ingresos no percibidos y los costes adicionales derivados de la actual perturbación del mercado, incluidos los generados por el aumento de los precios de la energía.

Y por otro, podrán dar ayuda para el almacenamiento destinada a las organizaciones de productores pesqueros, con el fin de estabilizar los precios del mercado.

Bruselas precisó que el mecanismo de crisis del FEMPA es una medida temporal y que el apoyo que puede proporcionarse se refieren a los gastos incurridos hasta finales de 2026.

Por otra parte, la CE anunció que «en breve» complementará las ayudas anunciadas con «medidas de apoyo adicionales que los Estados miembros podrán ofrecer en forma de ayudas estatales .

Además, el Ejecutivo comunitario está consultando a los Estados miembros en relación con un marco temporal para abordar los efectos de la crisis en algunos de los sectores más vulnerables de la economía, incluida la producción primaria de productos pesqueros, como el desembarque o el procesado, que prevé adoptar a finales de abril. EFE

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