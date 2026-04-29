Bruselas acusa a Meta de no impedir el acceso a Facebook e Instagram a menores de 13 años

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Bruselas, 29 abr (EFE).- La Comisión Europea acusó este miércoles a la tecnológica estadounidense Meta de incumplir la ley de servicios digitales (DSA) de la Unión Europea por no impedir que los menores de 13 años accedan a Facebook e Instagram.

Por eso, obligó a ambas redes sociales a «reforzar sus medidas para prevenir, detectar y eliminar (las cuentas) a menores de 13 años», según informó el Ejecutivo comunitario en un comunicado, y de no hacerlo, podría enfrentarse a una multa de hasta el 6 % de su facturación anual. EFE

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