Bruselas autoriza la compra de MasOrange por parte de Orange

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Bruselas, 10 abr (EFE).- La Comisión Europea autorizó este viernes «sin condiciones» la compra de la teleoperadora española MasOrange por parte de la francesa Orange, confirmó a EFE el portavoz de Competencia, Ricardo Cardoso.

El Ejecutivo comunitario considera que la fusión entre Orange y su filial española no limitará la competencia, dado su impacto limitado en el mercado.

El pasado diciembre la matriz francesa compró la participación del 50 % de MasOrange a los fondos KKR, Cinven y Providence por 4.250 millones de euros, por lo que pasó a controlar el 100 % de la teleoperadora española.

Orange aseguró entonces que la operación «confirma su compromiso industrial a largo plazo en España», pues consigue así tomar el control del 100 % de MasOrange, puesto que ya contaba con la otra mitad.

La empresa francesa aseguró que tiene «confianza» en la capacidad de MasOrange y su equipo directivo para crear valor para todas las partes interesadas una vez se consiga la plena integración del operador. EFE

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