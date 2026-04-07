Bruselas avisa a España de que bajar al 10 % el IVA al combustible incumple la ley europea

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Bruselas, 7 abr (EFE).- La Comisión Europea ha advertido a España de que rebajar el IVA del combustible al tipo reducido del 10 %, como ha hecho el Gobierno dentro de las medidas adoptadas por la guerra en Oriente Medio, se desvía de la Directiva europea sobre este impuesto.

El Ejecutivo comunitario comunicó esta posición a las autoridades españolas, así como a las de Polonia, en una carta enviada a ambas el pasado 28 de marzo, según adelantó hoy el diario El País y confirmó a EFE una portavoz comunitaria.

«En la carta, recordamos a las autoridades nacionales que la Directiva del IVA no contempla la posibilidad de aplicar un tipo reducido al suministro de combustible», indicó.

En su lugar, el departamento que dirige el comisario de Clima y Fiscalidad, Wopke Hoekstra, recomienda reducir los impuestos especiales a los hidrocarburos.

La rebaja del IVA de los carburantes del 21 % al 10 % es una de las principales medidas del paquete de medidas anunciado a finales de marzo por el Gobierno para hacer frente al encarecimiento de la energía por la guerra en Oriente Medio, valorado en conjunto en unos 5.000 millones de euros.

Si bien el establecimiento de los tipos impositivos es una competencia de los Gobiernos nacionales, la Directiva europea sobre el IVA limita los bienes y servicios a los que los Estados pueden aplicar sus tipos reducidos y superreducidos, que en el caso de España son del 10 % y del 4 %, respectivamente.

En cuanto a la posibilidad de reducir los impuestos especiales, el paquete de medidas adoptado en España a finales de marzo ya hace uso de la misma, a través de una rebaja de 14,49 céntimos de euro por litro para la gasolina de 98 octanos y de 4,9 céntimos por litro para el gasóleo.

La Comisión Europea ha recomendado a los Estados miembros que las medidas que tomen para paliar el encarecimiento de la energía sean «selectivas» y «temporales» para no disparar los niveles de déficit y deuda, pero también que estas no contribuyan a aumentar la demanda de combustibles fósiles.

En este sentido, entre sus recomendaciones figura gravar la electricidad con tipos más bajos que los hidrocarburos.

«Cualquier política nacional efectiva para proteger a nuestra economía y ciudadanos debe alinearse con ciertos principios clave. Estos incluyen la necesidad de ser selectivas y temporales, no aumentar la demanda agregada de crudo y gas y ser coherentes con la necesidad de seguir descarbonizando nuestro sistema energético», dijo el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, tras la última reunión del Eurogrupo.

A diferencia de la crisis desatada por la guerra en Ucrania, que se circunscribía a Europa y derivaba de su dependencia de los combustibles fósiles rusos, el conflicto en Oriente Medio es global, con lo que otros países hacia los que la UE se giró para diversificar su suministro de este tipo de combustibles también están afectados. De ahí que Bruselas insista en no incrementar su demanda, lo que podría contribuir a la inflación, así como en seguir potenciando las renovables.

El Ejecutivo comunitario prevé presentar próximamente una batería de medidas a las que podrían recurrir los Estados para afrontar las subidas de los precios energéticos, aunque de momento no hay fecha para ello.

En este contexto, España, Alemania, Italia, Portugal y Austria enviaron la semana pasada una carta a Hoekstra en la que piden que el Ejecutivo comunitario desarrolle medias para gravar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas con el fin de distribuir «de manera equitativa» las consecuencias de la guerra en Oriente Medio. EFE

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