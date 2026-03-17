Bruselas desembolsa 189 millones a Moldavia tras haber realizado reformas

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Bruselas, 17 mar (EFE).- La Comisión Europea (CE) anunció este martes el desembolso de 189 millones de euros en el marco del Mecanismo de Reforma y Crecimiento de Moldavia, tras haber finalizado el país «satisfactoriamente» 24 reformas.

«Esto pone de relieve los importantes avances que ha realizado el país para avanzar en su camino hacia la Unión Europea», indicó la Comisión Europea en un comunicado.

Precisó que, de esta cantidad, 173 millones de euros se ingresarán directamente en el presupuesto estatal y 16 millones se destinarán a apoyar proyectos en Moldavia a través de la Plataforma de Inversión de Vecindad.

El desembolso de hoy se suma a los 289 millones de euros ya proporcionados por la UE a Moldavia en 2025.

Este pago se produce tras la evaluación positiva por parte de la Comisión de las 24 medidas completadas por Moldavia en el marco del Instrumento de Reforma y Crecimiento.

Las reformas logradas tenían como objetivo, explicó, reducir la carga administrativa para las empresas, reforzar la ciberseguridad y la respuesta ante emergencias, impulsar la digitalización de los servicios públicos, mejorar la transparencia presupuestaria y reforzar los sistemas de lucha contra el fraude, de recuperación de activos y judiciales.

Como parte del Plan de Crecimiento, Moldavia está llevando a cabo reformas para hacer que el país resulte más atractivo para las inversiones extranjeras, precisó el Ejecutivo comunitario. EFE

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