Bruselas destina 400 millones a 65 proyectos de calor industrial limpio, 25 españoles

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Bruselas, 22 may (EFE).- La Comisión Europea seleccionó este viernes 65 proyectos industriales para recibir 400 millones de euros en ayudas comunitarias para acelerar el despliegue de tecnologías de calor limpio, entre ellos 25 iniciativas españolas centradas en electrificación industrial, bombas de calor y energía solar térmica.

Los proyectos, financiados a través del Fondo de Innovación de la UE con recursos procedentes del mercado europeo de emisiones (ETS), se repartirán entre diez países del Espacio Económico Europeo y buscan sustituir sistemas térmicos alimentados con gas natural por soluciones descarbonizadas.

Bruselas calcula que las iniciativas seleccionadas evitarán más de 6,6 millones de toneladas de CO2 durante diez años y producirán unos 16,3 teravatios hora (TWh) de calor limpio en sus primeros cinco años de operación, lo que equivale a sustituir más de 1.500 millones de metros cúbicos de gas natural.

España figura entre los países con mayor presencia en esta primera subasta europea para descarbonizar el calor industrial, con proyectos vinculados a sectores como química, alimentación y bebidas, farmacéutico, papelero, siderurgia y materiales de construcción.

Entre las iniciativas españolas seleccionadas figuran proyectos como Tarragona Heat y PHOENIX, en el sector químico; HP-Acerinox, vinculado a la siderurgia; REHEAT-CONESA, centrado en calor solar térmico para alimentación; así como Power2EBE y Power2ZGZ, relacionados con la industria papelera.

La mayor parte de los proyectos españoles apuestan por tecnologías de electrificación mediante resistencia directa o indirecta, aunque también hay iniciativas basadas en bombas de calor y generación térmica solar renovable.

La Comisión no detalló el reparto exacto de financiación por proyecto, aunque indicó que las ayudas individuales oscilan entre 444.000 euros y 37,1 millones de euros.

La convocatoria forma parte de un proyecto piloto para el futuro Banco Europeo de Descarbonización Industrial y recibió 85 solicitudes en total, de las que recibirán fondos 65 iniciativas.

Los acuerdos de subvención se firmarán previsiblemente en la segunda mitad de 2026 y los proyectos deberán entrar en funcionamiento en un plazo máximo de cuatro años.

Además, Bruselas anunció una segunda subasta de subsidios para 2026 dotada con 1.000 millones de euros adicionales. EFE

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