Bruselas dice que no hay «necesidad de pánico» por primer caso de gripe aviar en humanos

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Bruselas, 26 mar (EFE).- La Comisión Europea aseguró este jueves que no hay «necesidad de pánico» después de que las autoridades italianas anunciaran en la víspera la detección del primer caso de gripe aviar A (H9N2) en un ser humano que se ha documentado en Europa, pues el riesgo para la población general sigue siendo «muy bajo».

«Estamos vigilando de cerca la situación y somos conscientes de que ha habido un primer caso de gripe aviar transmitida a un humano. Puedo garantizar que no hay necesidad de pánico y el riesgo para el público general en relación con la gripe aviar sigue siendo muy bajo», dijo en rueda de prensa la portavoz del área de salud de la Comisión Europea, Eva Hrncirova.

El paciente es una persona de la región italiana de Lombardía (norte) en situación de fragilidad y con patologías previas que contrajo la infección en un país extracomunitario antes de viajar a Italia y que se encuentra actualmente hospitalizado.

Las autoridades sanitarias transalpinas precisaron que se trata de un virus de origen animal con baja patogenicidad y que, sobre la base de la información disponible hasta la fecha, el contagio ocurre mediante la exposición directa a aves de corral infectadas o a ambientes y materiales contaminados.

La portavoz comunitaria recordó que en los últimos 20 años se han detectado unos 200 casos en los últimos 20 años, y sólo 2 infecciones resultaron mortales, ninguno de ellos en la UE.

Hrncirova agregó que la Comisión Europea no «subestima» las necesidades de prevención tras las lecciones aprendidas con la pandemia de Covid-19 y explicó que hay vacunas en preparación en caso de un «peligro mayor o pandemia potencial». EFE

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