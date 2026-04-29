Bruselas exige a España cumplir las normas sobre contratos temporales en lo público

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Bruselas, 29 abr (EFE).- La Comisión Europea afeó a España este miércoles por incumplir las normas de la UE sobre trabajadores temporales en el sector público, en concreto por permitir el encadenamiento abusivo de contratos temporales y por discriminar a estos empleados frente a los fijos y amenazó al país con llevarle ante la Justicia europea si no corrige la situación.

En sendos dictámenes motivados -segunda fase del procedimiento de infracción comunitario- Bruselas acusó a España de discriminar a los empleados temporales en el sector público frente a los fijos en sus condiciones laborales, así como de no proteger suficientemente contra el encadenamiento abusivo de contratos temporales, ambas situaciones en violación de la Directiva 1999/70/CE.

Bruselas ya notificó a España estas infracciones en 2014 y 2015 respectivamente.

«La legislación española establece condiciones laborales menos favorables para los empleados temporales del sector público que para los indefinidos», opinó la Comisión este miércoles en su paquete de infracciones de abril.

Sobre el encadenamiento de contratos, Bruselas señaló que la legislación española no previene ni penaliza el abuso de contratos temporales sucesivos, como exige la directiva.

La Comisión reconoció que España «resolvió y clarificó» algunas de las cuestiones planteadas en las notificaciones previas, pero consideró que sus explicaciones «siguen siendo insatisfactorias» en otros aspectos.

La directiva, fruto del acuerdo marco en 1999 entre sindicatos y patronales europeos sobre el trabajo de duración determinada, establece que los trabajadores temporales no pueden recibir peores condiciones que los fijos, y limita el encadenamiento indefinido de contratos temporales sucesivos.

España dispone ahora de dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias. De lo contrario, la Comisión podría remitir el caso al Tribunal de Justicia de la UE, tercer y último paso del procedimiento de infracción. EFE

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