Bruselas lamenta la muerte del exemir de Catar y destaca su papel en relaciones con la UE

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Bruselas, 12 jul (EFE).- La comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, lamentó este domingo la muerte del exemir catarí Hamad bin Khalifa Al Thani y destacó «su visión y su liderazgo» para lograr una «sólida asociación» entre la Unión Europea (UE) y Qatar.

«Me entristece el fallecimiento de Su Alteza el Emir Padre, el jeque Hamad bin Khalifa Al Thani (…) Su visión y su liderazgo sentaron las bases de la sólida asociación que la Unión Europea y Qatar siguen forjando en la actualidad», dijo la comisaria europea en redes sociales.

Asimismo, añadió que el exemir desempeñó también «un papel decisivo en la configuración de la Qatar moderna y en la mejora de su posición en la escena internacional».

Finalmente, expresó su «más sincero pésame a Su Alteza el Emir, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, a la familia real y al pueblo de Catar en estos momentos de duelo».

El exemir de Catar Hamad bin Khalifa Al Thani, que falleció este domingo a los 74 años, gobernó durante 18 años (entre 1995 y 2013), periodo en el que transformó el país en una potencia energética y elevó su perfil internacional.

En 2013, abdicó de forma voluntaria dejando paso a su hijo Tamim bin Hamad Al Thani, quien accedió al poder con tan solo 33 años. EFE

par/agf