Bruselas no percibe flujos migratorios tras ataques en Oriente Medio pero sigue «alerta»

Bruselas, 3 mar (EFE).- La Comisión Europea no ha percibido de momento flujos migratorios hacia la Unión Europea (UE) desde que empezaron los ataques de Estados Unidos e Israel en Oriente Medio pero se mantiene vigilante ante posibles movimientos, según explicaron este martes portavoces de esa institución.

«Estamos siguiendo de cerca la situación y en estrecho contacto con nuestros socios en la región. Por ahora, no tenemos motivos para creer que haya cambios en los flujos migratorios. Esto es muy importante», dijo el portavoz comunitario de Interior, Markus Lammert, en la rueda de prensa diaria del Ejecutivo comunitario.

El mismo portavoz señaló que Bruselas se mantiene «alerta» y que la Comisión Europea «está mejorando la preparación mediante un seguimiento más estrecho de las tendencias y una cooperación reforzada con las agencias pertinentes de la ONU y los países socios».

«Por el momento se trata realmente de un seguimiento más estrecho y de reforzar la preparación», indicó.

Lammert recordó que la manera en que la UE prevé responder a la gestión de la migración es a través del pacto sobre migración y asilo, que se está implementando e «incluye mecanismos reforzados de preparación y coordinación».

Y señaló que las cifras de llegadas de migrantes a la UE a través de las rutas migratorias «han disminuido significativamente» en el último año gracias a «la sólida, estrecha y sostenida cooperación con los países socios».

Por su parte, la portavoz jefe de la Comisión Europea, Paula Pinho, reconoció que, «por desgracia, sabemos que es típico que cuando hay conflictos en ciertas regiones se generen flujos migratorios» y que por ello se está teniendo en cuenta esa posibilidad en el marco de la preparación que se lleva a cabo en relación con los acontecimientos en Oriente Medio.

Los ministros de Interior de la UE debatirán la situación migratoria en el contexto de los ataques en Oriente Medio en el Consejo que celebrarán el próximo jueves. EFE

