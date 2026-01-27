Bruselas no se pronuncia sobre la regularización en España por ser un asunto nacional

Bruselas, 27 ene (EFE).- La Comisión Europea dijo este martes «estar al tanto» de la regularización extraordinaria de personas extranjeras anunciada en España y recordó que Bruselas no tiene competencia sobre las decisiones y políticas en ese ámbito.

«Estamos al tanto de las discusiones en España. Las decisiones y políticas para regularizar el estatus de nacionales de terceros países que se quedan ilegamente recaen exclusivamente bajo la responsabilidad de los Estados miembros. Y la Comisión Europea no tiene competencia en ese ámbito», indicó a EFE el portavoz comunitario de Interior, Markus Lammert.

Desde el Parlamento Europeo reaccionó VOX, que en un comunicado anunció una «ofensiva europea inmediata» contra la «regularización exprés» de (el presidente del Gobierno, Pedro) Sánchez» y aseguró que ha pedido una «reunión urgente» con el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner.

El mismo partido aseguró que ha «activado una batería de acciones inmediatas», que incluyen el envío de cartas a todas las representaciones y el «contacto directo» con sus aliados en los gobiernos europeos.

Por su parte, la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados (PICUM), una red de organizaciones internacionales con sede en Bruselas que trabaja para garantizar la justicia social y los derechos humanos de las personas migrantes indocumentadas, valoró positivamente la decisión.

“El hecho de que el Gobierno español haya decidido adoptar una amplia medida de regularización es un recordatorio contundente de que la regularización no solo es posible: funciona, y es lo correcto. Para miles de personas en situación irregular que han construido su vida en España, esto podría significar dignidad, estabilidad y acceso a derechos básicos», señaló en un comunicado.

«En un momento en el que un entorno hostil hacia las personas migrantes se está extendiendo a ambos lados del Atlántico, esta medida demuestra humanidad y sentido común. Esperamos que más gobiernos sigan este ejemplo e inviertan en políticas que protejan, empoderen e incluyan a las personas, y que fortalezcan a las sociedades», añadió PICUM.

El Consejo de Ministros aprobó este martes el inicio de la tramitación de un real decreto para la regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya se encuentran en España, una medida que ha pactado con Podemos. . EFE

