Bruselas pide cambios a Google para abrir Android a proveedores de IA alternativos

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Bruselas, 27 abr (EFE).- La Comisión Europea pidió este lunes a Google que aplique toda una serie de cambios para abrir su sistema operativo Android a los competidores que quieren ofrecer servicios de inteligencia artificial (IA) en los dispositivos móviles.

Los cambios pretenden garantizar que servicios de inteligencia artificial que compiten con el modelo de Google (Gemini) puedan «interactuar eficazmente» con las aplicaciones en los dispositivos Android y ejecutar tareas como enviar un correo electrónico con la aplicación de correo electrónico preferida, pedir comida o compartir una foto con amigos, informó la Comisión en un comunicado.

«Estas medidas permitirán que los dispositivos Android tengan acceso a una gama más amplia de servicios de IA, de modo que los usuarios tengan la libertad de elegir los servicios que mejor se adapten a sus necesidades», dijo la vicepresidenta de la Comisión encargada de la política digital, Henna Virkkunen.

El Ejecutivo comunitario propuso estos cambios a raíz de la causa que abrió a Google en enero de este año para que cumpla con la ley de mercados digitales, la norma con la que la UE regula la libre competencia entre las grandes tecnológicas.

Y para garantizar que las medidas que ha propuesto la Comisión son «efectivas», ha abierto una consulta pública hasta el 13 de mayo para que los actores interesados, incluida la propia Google, puedan mostrar su opinión.

En función de los comentarios, Bruselas podrá «ajustar» sus propuestas, que Google deberá cumplir de forma obligatoria a partir del próximo 27 de julio.

«Invitamos a todas las partes interesadas a compartir sus opiniones durante esta consulta para garantizar la eficacia de nuestras medidas y fomentar una interoperabilidad significativa para los proveedores alternativos de servicios de IA», añadió la vicepresidenta de la Comisión encargada de la política de Competencia, Teresa Ribera. EFE

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