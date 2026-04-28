Bruselas planea expedientes más rápidos y mayores multas por incumplir leyes de la UE

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Bruselas, 28 abr (EFE).- La Comisión Europea presentó este martes una nueva estrategia para simplificar y «poner orden» en la legislación comunitaria con una batería de acciones que incluye la posibilidad acelerar los expedientes y elevar las multas a los países que no aplican correctamente dicha normativa, a fin de que estas sanciones sean más «disuasorias».

En una entrevista con varios medios, entre ellos EFE, el comisario de Economía y Simplificación, Valdis Dombrovskis, explicó que la institución quiere acelerar los expedientes en casos de incumplimiento de directivas comunitarias para que sean «más automáticos» y que «potencialmente» deriven en «multas más elevadas».

Del mismo modo, el Ejecutivo comunitario será «más estricto» a la hora de conceder a los Estados miembros prórrogas en las sucesivas etapas de los procedimientos de infracción con el objetivo de garantizar un «calendario realista» con medidas que subsanen las deficiencias detectadas.

Este planteamiento persigue acelerar unos expedientes cuya duración media alcanza casi los tres años e incluso uno de cada cinco supera los cinco años, según compartió Dombrovskis.

La medida forma parte de una nueva estrategia que el Ejecutivo comunitario desveló hoy para «poner orden» y conseguir una «mejor, más simple y más clara» legislación comunitaria, que está compuesta por cinco pilares, entre los que se encuentra la agilización de los expedientes por incumplimiento.

Limpieza legislativa

El paquete incluye un plan de acción para ejecutar una «profunda limpieza» legislativa que buscará abordar la «fragmentación e incoherencia» de disposiciones que muchas veces se solapan entre sí.

«Es el momento de arreglarlo», expresó Dombrovskis en la rueda de prensa posterior en la que presentó la estrategia que precisa doce ámbitos de actuación en esta línea: libertad de movimientos de bienes y servicios, finanzas, aduanas, fiscalidad, salud y seguridad alimentaria, agricultura, transporte, energía, clima, medioambiente, digital, vivienda y licencias.

Otro pilar de la estrategia es impulsar el principio «simplicidad como diseño», con el que Bruselas quiere «poner el foco legislativo en áreas de actividad en las que sea necesario marcar una diferencia real».

«Las leyes deben ser claras para garantizar que pueden ser implementadas sin problemas y aplicadas de forma coherente y predecible, también por las autoridades públicas y los tribunales», señala la estrategia, en la que la Comisión asegura que incluirá este concepto en toda la nueva legislación que proponga y pide a la Eurocámara y a los Estados que también lo hagan.

De hecho, otro pilar importante es combatir la adopción por parte de Estados miembros de normas «más exigentes» que lo que marcan las directivas comunitarias, una actuación que «aunque no siempre es contraria al Derecho comunitario», supone la creación «obstáculos» que impiden un funcionamiento «ordenado» del mercado único.

Para solucionarlo, el Ejecutivo comunitario planea trabajar con los países del club para identificar sus «mejores prácticas y criterios» que ayuden a «identificar y evitar» estos problemas en la transposición de directivas a las legislaciones nacionales.

Otra de las iniciativas que se plantea la Comisión Europea dentro de este ejercicio es impulsar más reglamentos, que son de aplicación directa y no es necesario aprobarlos en los parlamentos nacionales, frente a las directivas, que exigen trámite doméstico.

No es desregular

En el encuentro con medios antes de presentar públicamente esta estrategia, Dombrovskis defendió que Bruselas no está impulsando una «desregulación» para «escapar» de los objetivos políticos que se ha marcado la UE, como los «elevados estándares medioambientales» del bloque.

Lo que persigue, continuó, es alcanzar estas metas con menos «carga administrativa», tal y como han pedido desde los jefes de Estado y de Gobierno en varias cumbres como la «comunidad empresarial», especialmente las pequeñas y medianas empresas que ven la burocracia excesiva como su «mayor obstáculo».

«También es necesario para nuestra competitividad en un mundo lleno de desafíos», insistió el comisario de Economía y Simplificación. EFE

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