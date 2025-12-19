Bruselas prolonga hasta finales de 2031 flujo de datos personales entre UE y Reino Unido

Bruselas, 19 dic (EFE).- La Comisión Europea (CE) prolongó este viernes hasta el 27 de diciembre de 2031 las decisiones que permiten mantener el libre flujo de datos personales entre la Unión Europea y el Reino Unido tras la salida de ese país del club comunitario.

Bruselas dio ese paso tras haber confirmado que la legislación del Reino Unido ofrece garantías de protección de los datos personales equivalentes a las de la Unión Europea (UE).

Por ese motivo, la CE renovó hoy las dos decisiones «de adecuación» de 2021 que han permitido el libre flujo de datos personales con el Reino Unido tras el Brexit.

«Las decisiones garantizan que los datos personales pueden seguir fluyendo libremente y con seguridad entre el Espacio Económico Europeo (los países de la UE, junto con Noruega, Islandia y Liechtenstein) y el Reino Unido, ya que el marco jurídico del Reino Unido contiene salvaguardas para la protección de datos que son básicamente equivalentes a las proporcionadas por la UE», justificó la CE.

El pasado junio, la Comisión adoptó una extensión técnica de las dos decisiones de 2021 que permitían el libre flujo de datos al Reino Unido por un periodo de seis meses, hasta el próximo 27 de diciembre.

Esa prolongación técnica permitió al Ejecutivo comunitario analizar en profundidad el nuevo marco legal en el Reino Unido.

La renovación anunciada hoy se produce tras el dictamen del Comité Europeo de Protección de Datos y la aprobación por parte de los Estados miembros de la UE.

Aunque las nuevas decisiones vencen el 27 de diciembre de 2031, cabe la posibilidad de renovarlas.

La CE apuntó que junto a representantes del Comité Europeo de Protección de Datos revisará el funcionamiento de las decisiones de adecuación tras un periodo de cuatro años. EFE

