Bruselas quiere mantener congeladas las represalias a Estados Unidos de 93.000 millones

Bruselas, 23 ene (EFE).- La Comisión Europea quiere mantener congeladas las represalias arancelarias a Estados Unidos por valor de 93.000 millones de euros durante seis meses más, después de que el presidente Donald Trump retirara su amenaza contra los ochos países europeos que enviaron tropas a Groenlandia.

«La Comisión va a hacer una propuesta para prorrogar nuestras contramedidas, que expirarán el 7 de febrero. Entiendo que será el mismo periodo que la suspensión previa, que son seis meses», dijo el portavoz de Comercio de la Comisión Europea, Olof Gill.

El portavoz recordó que la Comisión quiere aplicar el acuerdo comercial al que llegó con Estados Unidos en verano, que permite a Washington exportar sus bienes industriales libres de aranceles, aunque al mismo tiempo señaló que Bruselas puede activar las represalias «si se requieren en algún momento». EFE

