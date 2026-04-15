Bulgaria alerta de la presencia de muchos euros falsos para comprar votos el domingo

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Varna (Bulgaria), 15 abr (EFE).- El Gobierno interino búlgaro ha alertado este miércoles de que tiene constancia de la existencia de una enorme cantidad de billetes falsos de euros destinados a la compra de votos para las elecciones parlamentarias anticipadas del domingo, las octavas en cinco años.

El primer ministro interino, Andrey Gyurov, señaló que esa información está en manos del Ministerio del Interior, que ayer indicó que ya se ha confiscado un millón de euros destinados a esa compra de votos en favor de «cierto partido», que no especificó.

Se está investigando si hay billetes falsos entre los ya incautados.

La Policía informó esta mañana que se ha incautado de 5.000 euros y de 6.000 libras esterlinas en billetes falsos.

El primer ministro acusó a los autores de esa trama, a los que no identificó, de querer distorsionar el voto de los ciudadanos búlgaros al tiempo que los engañan.

Gyurov pidió la colaboración ciudadana para «frustrar» los intentos de manipulación electoral.

El viceministro de Interior, Ivan Anchev, anunció que se han recibido 1.743 denuncias de irregularidades respecto a la compra de votos, casi cuatro veces más que en las elecciones de 2024, que fueron también anticipadas.

La compra de votos es habitual en Bulgaria, uno de los países más pobres y corruptos de la Unión Europea.

Se suelen ofrecer entre cincuenta o cien euros, o incluso ayuda en especie, como suministrar leña gratis, a quien demuestre con una foto de la papeleta que ha votado por un determinado partido, o a quien introduzca en la urna una papeleta previamente marcada. EFE

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