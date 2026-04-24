Buque español ‘Galicia’ realiza en Mauritania ejercicios para reforzar seguridad marítima

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Nuakchot, 24 abr (EFE).- El buque anfibio de asalto (BAA) ‘Galicia’ de la Armada española desarrolló del 15 al 23 de abril en Nuakchot un amplio programa de formación y cooperación con el Ejército mauritano, en un esfuerzo bilateral por reforzar la seguridad marítima y la estabilidad en el Sahel.

La Embajada de España en Nuakchot informó de que la escala del ‘Galicia’ en la capital mauritana incluyó actividades de seguridad marítima, vigilancia costera, lucha contra amenazas asimétricas, gestión de emergencias y asistencia sanitaria, culminadas con una patrulla conjunta en aguas mauritanas.

La nota añade que estas actividades conjuntas responden al Plan de Cooperación Bilateral aprobado en la XXIV Comisión mixta hispano-mauritana de Defensa, celebrada el pasado 23 y 24 de marzo en Nuakchot, e incorporó acciones civiles y militares para apoyar a las comunidades locales.

Explica que la misión busca fortalecer las capacidades mauritanas, mejorar la interoperabilidad y el intercambio de conocimientos entre ambas marinas.

Asimismo, estas actividades reflejan el compromiso español con la estabilidad, seguridad y desarrollo en el norte de África y el Sahel, así como la solidez de las relaciones bilaterales basadas en el respeto mutuo, subraya la nota de la Embajada de España. EFE

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