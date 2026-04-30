Cámara baja de EEUU aprueba reabrir parcialmente el Departamento de Seguridad Nacional

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Washington, 30 abr (EFE).- La Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó este jueves un proyecto de ley para financiar la mayor parte del Departamento de Seguridad Nacional, ya que excluye a las agencias de inmigración, en lo que supone un avance clave para poner fin al cierre federal parcial más prolongado de la historia en el país.

La medida, que fue aprobada por el Senado el mes pasado y ahora debe ser firmada por el presidente Donald Trump para entrar en vigor, permitirá reanudar operaciones en áreas esenciales del Departamento, como la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) o el Servicio Secreto presidencial, después de que la cartera haya estado ya 75 días sin financiación.

El cierre parcial está activo desde el 14 de febrero por el boicot de los demócratas a la hora de aprobar presupuestos en protesta por la muerte de dos ciudadanos en enero a manos de agencias de inmigración -dependientes de este Departamento- en el marco de las grandes redadas aprobadas por el Gobierno de Trump.

De este modo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), quedan excluidas de la medida de financiación aprobada hoy.

El texto aprobado no incluye recursos para la aplicación de leyes migratorias, lo que representa una concesión significativa a los demócratas y un repliegue del liderazgo republicano encabezado por el presidente de la Cámara, Mike Johnson.

No obstante, Johnson, quien había retenido el proyecto de ley durante semanas, dijo en una rueda de prensa posterior que «los demócratas no obtuvieron absolutamente nada para su maquinaria política cuidadosamente orquestada».

«Es sumamente importante garantizar que la seguridad fronteriza y la aplicación de las leyes de inmigración continúen hoy y en el futuro, a pesar de los intentos de los demócratas por reabrir nuestras fronteras y proteger de la deportación a los inmigrantes ilegales con antecedentes penales», declaró.

Cuestionado por el retraso en la aprobación del proyecto, el presidente de la Cámara dijo que esto se debe a una mala redacción de la primera versión del proyecto de ley, que a su juicio estaba escrito de «manera improvisada y desorganizada». EFE

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