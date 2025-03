Cámara chilena rechaza censura contra presidenta, que se presentó con su hijo de 9 días

Santiago de Chile, 11 mar (EFE).- La Cámara de Diputados y Diputadas de Chile rechazó este martes una moción de censura presentada por la oposición contra la mesa para expulsar a la presidenta, Carol Cariola, quien se tuvo que presentar en la sala solo nueve días después de dar a luz, en medio de su baja por maternidad y con su hijo en brazos.

La propuesta contra la representante del Partido Comunista, presentada y defendida por la presidenta del Partido Social Cristiano (PSC), la diputada Sara Concha, fue rechazada tras recibir 51 votos a favor, 72 en contra y una abstención.

El argumento para la misma fueron las sospechas que aún se investigan sobre la supuesta implicación en un caso de presunta corrupción y tráfico de influencias de Cariola, quien vio allanada su casa por agentes de la Policía el mismo día en que dio a luz y que ha denunciado violencia obstetricia, ya que asegura que los uniformados la vigilaban desde hace tiempo y sabían de la situación en la que se encontraba en el momento de penetrar en su hogar.

“He venido el día de hoy, teniendo que interrumpir mi postnatal, como todos lo saben, a nueve días de haber tenido mi parto, en condiciones que han sido de público conocimiento, muy complejas y dolorosas. Pero he tenido que venir a defenderme de este ensañamiento político que se ha hecho en mi contra, basado en una gran injusticia”, denunció.

Mi hijo Borja «no puede estar lejos de su madre, ya que es un bebé que se alimenta de lactancia materna exclusiva. Estoy pudiendo alimentarlo, a pesar de todo, lo cual evidentemente es un temor permanente como madre… tengo cada día la preocupación de que se me vaya a cortar la leche, porque evidentemente esta situación ha sido durísima y, por suerte, aquello hasta ahora no ha ocurrido”, subrayó.

La diputada, que definió el informe de “desprolijo, con vinculaciones falsas, con errores evidentes» y aseguró que «con esta censura quisieron sumar a una institución más a la cadena de violencia», la cual ha tenido «que enfrentar desde el día del nacimiento de Borja”, denunció un trato inhumano y reiteró su «apego irrestricto a la ley».

«Cuento con la total tranquilidad de ser inocente de lo que aquí se me ha acusado. Hoy he tenido que venir no por decisión propia, sino por decisión de mis adversarios políticos, que nunca imaginé que podían llevar las diferencias a este plano tan bajo, menos de parte de quienes se hacen llamar o se autodenominan cristianos”, concluyó.

A Cariola se le investiga en el marco de una investigación contra la antigua alcaldesa de la comuna de Santiago Centro, Iraci Hassler, también del partido comunista, por supuestas irregularidades y pago de favores en la fallida compra de un clínica.

La fiscalía aseguró que la diligencia practicada el mismo día del parto era urgente, ya que ese mismo día Hassler iba a acceder a los chats que presuntamente comprometían a ambas. EFE

