Cárcel de Ecuador inspirada en ‘modelo Bukele’ espera a Lobo Menor, capturado en México

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Guayaquil (Ecuador), 18 mar (EFE).- Ángel Esteban Aguilar Morales ‘Lobo Menor’, uno de los líderes del grupo criminal Los Lobos imputado por el asesinato en 2023 del excandidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio y detenido en México, será enviado a Ecuador y recluido en la Cárcel del Encuentro, inspirada en el modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador.

Así lo anunció el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, tras confirmar la captura de uno de los cabecillas de la banda más grande y peligrosa del país andino, que se encontraba en paradero desconocido y con orden de prisión preventiva desde febrero por el asesinato de Villavicencio.

El lugar de su detención generó confusión, ya que inicialmente Migración Colombia señaló que se lo había apresado este miércoles a su llegada al aeropuerto de Bogotá desde México, cuando «intentaba evadir los controles migratorios utilizando una identidad falsa como ciudadano colombiano».

Sin embargo, el presidente de ese país, Gustavo Petro, señaló en un mensaje en X que se lo había detenido en el barrio de Polanco, en Ciudad de México, y enviado posteriormente a Bogotá.

Por su parte, Reimberg indicó que Lobo Menor «pretendía huir a México» utilizando la identidad falsa colombiana, pero que había sido detenido el martes en el aeropuerto de la capital mexicana, tras dos meses de investigación y seguimiento, en un trabajo coordinado con la Policía de Colombia, de Ecuador y Migración México, y que sería enviado al país desde Colombia.

Posteriormente, el secretario de Seguridad federal de México, Omar García Harfuch, aclaró que el cabecilla criminal fue detenido en Polanco con el apoyo de la Policía colombiana.

Lobo Menor se identificó ante las autoridades mexicanas como Juan Carlos Montero Mestre, pero la Fiscalía General de la República dijo en un comunicado publicado por el diario El País que el detenido «podría tratarse de Ángel Esteban Aguilar Morales».

La Cárcel del Encuentro es la prisión de máxima seguridad de Ecuador, donde se encuentra recluido desde su apertura el exvicepresidente correísta Jorge Glas, que cumple una pena de ocho años de cárcel por cohecho y asociación ilícita y otra de 13 años de prisión por peculado (malversación de fondos públicos), además de cabecillas de bandas criminales declaradas como «terroristas» por el Gobierno de Ecuador.

En esta prisión también está Luis Arboleda (‘Gordo Luis’), otro cabecilla de Los Lobos imputado por la autoría intelectual del crimen; mientras que Wilmer Chavarría (‘Pipo’), el máximo líder de esta agrupación criminal y también señalado por el asesinato, está detenido en España desde noviembre pasado, a la espera de su extradición.

A finales de febrero, Pipo negó ante la Fiscalía de Zaragoza (España) haber participado en el crimen y acusó, sin presentar pruebas, al presidente Noboa de supuestamente ordenar el asesinato; una declaración que fue rechazada por las hijas de Villavicencio, que advirtieron que el criminal busca desviar la atención de la investigación desarrollada en Ecuador.

En la causa están procesados como presuntos autores intelectuales el exministro correísta José Serrano, detenido el año pasado por el servicio migratorio estadounidense; los empresarios Xavier Jordán y Daniel Salcedo, vinculados a otros casos de corrupción, y el exasambleísta del correísmo y antiguo cabecilla de los Latin Kings Ronny Aleaga.

Hasta el momento, por este magnicidio han sido condenadas a prisión cinco personas como autores materiales del asesinato, mientras que otros ocho implicados en el caso murieron antes del juicio asesinados en cárceles, entre ellos los siete sicarios colombianos que participaron en el crimen. EFE

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