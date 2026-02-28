Cárnica MBRF, demandada por decenas de abortos espontáneos en planta frigorífica de Brasil

São Paulo, 27 feb (EFE).- El Ministerio Público del Trabajo (MPT) de Brasil anunció este viernes que interpuso una acción civil contra el gigante cárnico MBRF, tras identificar una incidencia de abortos espontáneos que están relacionados a las condiciones laborales de las trabajadoras de una planta frigorífica.

Según el comunicado, el frigorífico en cuestión, ubicado en el interior del estado brasileño de Mato Grosso, en la región centro oeste del país, ejerce un «patrón sistemático de negligencia hacia la salud de las mujeres embarazadas», con exposición a niveles de ruido que superan por 13 decibeles el límite máximo permitido por la normativa laboral.

Los investigadores indican que la exposición al ruido por encima de los límites legales durante el embarazo puede causar estrés en la madre, aumentando la frecuencia cardíaca y afectando el desarrollo auditivo del feto.

Además, está asociado a nacimientos prematuros, bajo peso del bebé al nacer, hipertensión gestacional, preeclampsia y depresión perinatal.

La acción nace a partir de la denuncia de una trabajadora embarazada de la empresa, que alega no haber recibido atención médica durante su turno tras haber avisado que se sentía mal, y luego dio a luz a sus gemelas en una banca de una parada de autobús dentro de la planta empacadora de carne.

El MPT destacó que el caso de la funcionaria, que resultó en el fallecimiento de los bebés, «no es un hecho aislado», ya que decenas de empleadas de la multinacional, que nació de la fusión entre las cárnicas Marfrig y BRF, sufrieron pérdidas gestacionales mientras desempeñaban sus labores en la unidad.

Un informe del organismo basado en registros de las empresa enumera 144 casos de aborto o amenaza de aborto, que afectaron a 116 trabajadoras; 113 casos de parto prematuro, relacionados a 94 empleadas; y 71 certificados médicos relacionados o agravados por la exposición a ruido intenso.

En la investigación, el MPT reveló que solo tres de las decenas de mujeres embarazadas de la unidad trabajaban en áreas con niveles de ruido inferiores al límite permitido.

Es por esto que el organismo le pide a la Justicia que condene a MBRF al pago de una indemnización por daños morales colectivos de 20 millones de reales (unos cuatro millones de dólares o tres millones de euros), y que obligue a la empresa a retirar a las trabajadoras embarazadas de los sectores con riesgos incompatibles con la gestación.

Además, pide que se implementen controles médicos ocupacionales específicos para las embarazadas.

En una nota enviada a EFE, MBRF refutó las acusaciones y aseguró cumplir «rigurosamente la legislación vigente».

La compañía informó que garantiza la seguridad de sus colaboradores mediante el uso de equipos de protección individual certificados, los cuales reducen el ruido externo entre 15 y 29 decibeles.

Asimismo, la empresa aclaró que ninguno de los certificados médicos presentados en el periodo evaluado correlaciona las actividades laborales con las complicaciones alegadas.

Y destacó que cuenta con un programa estructurado de acompañamiento a gestantes que incluye soporte médico y adecuación de funciones según la etapa del embarazo, iniciativa que ha atendido a más de 13.000 colaboradoras desde 2017. EFE

