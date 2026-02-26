Células madre y cirugía intrauterina, un enfoque seguro para la espina bífida

3 minutos

Redacción Ciencia, 27 feb (EFE).- Un ensayo cínico en fase 1 con seis pacientes ha demostrado que la combinación de una terapia con células madre y cirugía fetal estándar es un enfoque seguro y prometedor para tratar el mielomeningocele, una forma grave de espina bífida.

Esta es la primera vez que se utilizan células madre vivas en la columna vertebral dañada de un feto, lo que podría conducir a mejores resultados de salud para los bebés en comparación con la cirugía fetal tradicional, indica un estudio que publica The Lancet.

La espina bífida es una afección congénita en la que la médula espinal no se desarrolla correctamente y deja parte de ella expuesta, lo que puede causar problemas de por vida, como parálisis, dificultad para caminar y problemas para controlar la vejiga y los intestinos.

La terapia con células madre en el momento de la cirugía prenatal estándar para el mielomeningocele “no interfiere con los beneficios conocidos de la cirugía fetal y no se asocia con ningún efecto adverso relacionado con las células”, señala el estudio, encabezado por la Universidad de California (EE. UU.).

En la actualidad está en marcha la fase 1/2 del estudio para evaluar la seguridad a largo plazo y la eficacia preliminar del producto.

Los tratamientos actuales consisten en una cirugía durante el embarazo para cerrar la abertura espinal, lo que puede reducir algunas complicaciones, pero a menudo no previene todos los problemas neurológicos.

El nuevo ensayo incluyó a seis embarazadas con fetos diagnosticados con espina bífida.

Además de la cirugía fetal estándar, los médicos aplicaron sobre la médula espinal expuesta durante el procedimiento células madre mesenquimales derivadas de la placenta (PMSC), que son conocidas por su capacidad para reducir la inflamación, promover la curación y proteger el tejido nervioso.

Los bebés, que nacieron entre julio de 2021 y diciembre de 2022, tenían intactas las reparaciones espinales y no mostraban signos de infección, no hubo dificultades en la cicatrización de la herida ni casos de crecimiento anormal de tejido o formación de tumores.

Las resonancias magnéticas posteriores al nacimiento confirmaron que las anomalías cerebrales asociadas con la espina bífida, llamadas hernia del rombencéfalo, se habían revertido en todos los casos.

Hasta que cumplan seis años, los niños llevarán un minucioso seguimiento que ayudará a confirmar que el tratamiento con células madre sigue siendo seguro y mejora la movilidad, la salud y la calidad de vida a medida que crecen.

Los investigadores pretenden establecer esta terapia con células madre como una opción segura y estándar para la reparación fetal de la espina bífida, lo que supondría una nueva esperanza para las familias afectadas por esta afección en todo el mundo.

Al intervenir en las primeras etapas del desarrollo, “este enfoque tiene el potencial -apunta el artículo- de alterar las trayectorias de salud a lo largo de toda la vida, reduciendo la carga de la discapacidad crónica y minimizando el impacto social y económico a largo plazo de estas afecciones”.

Los resultados son, para el equipo, un hito importante en el campo del tratamiento con células madre intrauterinas para las malformaciones congénitas, allanando el camino para futuros avances en el uso de células madre durante la cirugía fetal para otras afecciones congénitas. EFE

cr/icn