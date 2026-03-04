Cónclave político de China comienza con el foco puesto en la economía y la defensa

China inauguró el miércoles su importante cónclave político anual conocido como las «Dos Sesiones», en el que se espera que se revelen los objetivos de crecimiento de la segunda economía mundial así como su presupuesto militar en un contexto global delicado.

Miles de parlamentarios y representantes del gobernante Partido Comunista de todo el país se reúnen durante una semana en Pekín, bajo la supervisión del presidente Xi Jinping, para este gran evento minuciosamente coreografiado y muy mediático.

En él, se fijará el rumbo del gigante asiático para 2026, pero también para los cinco próximos.

Por el momento, el gobierno no ha dado ninguna señal de que la guerra en curso en Oriente Medio pueda tener un impacto en este encuentro dedicado en su mayor parte a delinear la política interna.

En cambio, los expertos esperan que las «Dos Sesiones» confirmen el rumbo fijado por el presidente Xi y están atentos a cualquier posible indicio de cambio político anunciado desde el Gran Salón del Pueblo, cerca de la plaza de Tiananmen.

China ha visto cómo se han sucedido las destituciones de altos funcionarios, incluidas las de generales, a medida que se acercaba el evento. Xi ha lanzado una rigurosa campaña anticorrupción desde su llegada al poder en 2012.

La capital china, cubierta por un manto de nieve el miércoles por la mañana, está bajo alta vigilancia policial y el vuelo de drones está totalmente prohibido.

Nada se deja al azar durante el encuentro, presentado como una muestra de la atención que el omnipotente Partido Comunista presta al pueblo.

La adopción de los textos es muestra de ello, pues la mayoría ya fueron aprobados previamente por los dirigentes del partido.

Las deliberaciones comenzaron alrededor de las 15H00 local (07H00 GMT) con una sesión de gran pompa de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPC), órgano cuya función principal es hacer sugerencias políticas a los parlamentarios.

El jueves se inaugurará la legislatura de la Asamblea Popular Nacional (APN), el parlamento unicameral de 3.000 miembros del gigante asiático.

– Economía y defensa –

El primer ministro Li Qiang presentará allí el informe de actividad del gobierno.

Se espera que revele el objetivo de crecimiento de la economía, que avanzó 5% a finales de 2025, un barómetro de la ambición de este país asiático que representa por sí solo un tercio del crecimiento mundial.

Los expertos prevén una meta de entre el 4,5% y el 5% para este año.

China debería anunciar también ese mismo día su presupuesto anual de defensa, ante los múltiples retos estratégicos a los que se enfrenta, como las tensiones en el mar de China Meridional y Taiwán, una isla democrática que reclama y a la que ha prometido recuperar incluso por la fuerza.

Los expertos esperan un aumento similar al de ejercicios anteriores, algo más del 7% desde 2022.

El cónclave también será una oportunidad para adoptar el plan quinquenal 2026-2030, una carta de ruta que afecta a la economía, la tecnología, la defensa y la demografía.

Las líneas generales fueron esbozadas en octubre por el Comité Central del Partido Comunista, en un documento marco que promete redoblar los esfuerzos en favor de las tecnologías emergentes de punta para transformar la industria y garantizar un fuerte crecimiento.

Afirma la necesidad de estimular el consumo interno para reducir la dependencia de las exportaciones.

A pesar de la dura guerra comercial librada con Estados Unidos en 2025 antes de la frágil tregua acordada en octubre, China registró un superávit comercial récord de casi 1,2 billones de dólares.

El país asiático ha tenido dificultades para recuperar el dinamismo que tenía antes de la pandemia del covid-19 (crecimiento del 6,8% en 2018 y del 6,1% en 2019, según el Banco Mundial), pues su economía sigue sufriendo los efectos prolongados de una grave crisis inmobiliaria.

