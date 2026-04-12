Caída de rayo cerca de aeronave retrasa vuelo que cubre ruta entre Paraguay y Argentina

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Asunción, 12 abr (EFE).- Un vuelo entre Paraguay y Argentina se retrasó este domingo después de la caída de un rayo cerca del avión que cubrió la ruta, reportó la prensa local.

Según el medio ABC Color, el rayo impactó cerca de la aeronave cuando se producía el rodaje hacia la pista de despegue del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, lo que obligó a la suspensión temporal del vuelo para la revisión de los instrumentos de navegación de la aeronave.

Se trató del vuelo FO5851 de la aerolínea de bajo costo Flybondi, que tuvo como destino el Aeroparque Internacional Jorge Newbery de la capital argentina, Buenos Aires.

El avión, un Flybondi B737-800, transportaba 117 pasajeros a bordo al momento del incidente.

En su página en línea, la compañía fundada en Argentina apuntó que el vuelo se completó tras una hora de retraso y aterrizó en Buenos Aires a las 14.24 horas locales de este domingo (17.24 GMT). EFE

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