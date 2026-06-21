Cabo Verde anota el primer gol de su historia en el Mundial y se adelanta contra Uruguay

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Miami (EE.UU.), 21 jun (EFE).- Cabo Verde anotó su primer gol en la historia de los mundiales gracias a un gol de falta directa de Kevin Pina en el minuto 21 de partido contra Uruguay, que puso el 0-1 en el marcador.

Fernando Muslera poco pudo hacer ante el trallazo, que pasó por el medio de la barrera, compuesta por apenas dos jugadores debido a la larga distancia hasta la portería.

Cabo Verde disputa el primer Mundial de su historia y logró un valioso empate sin goles en la primera jornada contra España gracias a una exhibición del portero caboverdiano ‘Vozinha’.

El grupo lo cierran España y Arabia Saudí, que jugaron este domingo en Atlanta con victoria por 4-0 del combinado europeo. EFE

hbc/gbf

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